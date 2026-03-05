Cae el “Tobilio”, presunto líder de una red de fentanilo del Cártel de Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Sinaloa a cuatro presuntos integrantes de una célula del Cártel de Sinaloa, entre ellos Régulo Gilberto “N”, alias “Tobilio”, identificado como líder de una red de distribución de fentanilo, y Karina Guadalupe “N”, señalada como responsable de la logística y adquisición de precursores químicos. Ambos cuentan con orden de arresto en Estados Unidos.

¿Qué se sabe de las detenciones en Sinaloa?

De acuerdo con el gabinete de Seguridad de México, la detención fue resultado de trabajos de inteligencia y patrullajes terrestres y aéreos realizados en la entidad.

“Detuvieron a cuatro integrantes de una célula delictiva del Cártel de Sinaloa, entre ellos Regulo Gilberto “N”, alias “Tobilio”, identificado como líder de una red de distribución de fentanilo, y Karina Guadalupe “N”, encargada de la logística y adquisición de precursores. Ambos cuentan con orden de arresto en Estados Unidos”, indicó el gabinete de Seguridad.

Durante el operativo, las autoridades localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas. En el sitio también aseguraron tres armas largas, cargadores, vehículos, precursores químicos y equipo utilizado para la producción de droga.

El gabinete de Seguridad señaló que estas acciones buscan debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos que operan en Sinaloa.

