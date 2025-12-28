GENERANDO AUDIO...

SAT negó haber sufrido hackeo. Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desmintió que su aplicación Factura SAT Móvil haya sido objeto de un hackeo, luego de que circulara información que señalaba un supuesto acceso indebido a los datos de los contribuyentes.

A través de una tarjeta informativa, emitida el 27 de diciembre de 2025, la autoridad fiscal señaló que, tras un análisis de la infraestructura tecnológica de la aplicación, no se identificó evidencia de ningún ataque informático, ni de que la información de los usuarios se haya visto comprometida.

El SAT precisó que tampoco se detectó la existencia de vulnerabilidades en el sistema de la aplicación, por lo que descartó cualquier riesgo derivado de un posible hackeo.

SAT aclara funcionamiento del servicio de verificación de facturas

En el mismo comunicado, el SAT explicó que el servicio de verificación de facturas es de acceso público para cualquier contribuyente, lo que pudo haber generado confusión respecto a un supuesto acceso indebido a la información.

Detalló que este servicio permite validar una factura al ingresar datos específicos como:

El UUID

El RFC del emisor

El RFC del receptor

O mediante el escaneo del código QR incluido en la factura

La autoridad subrayó que este mecanismo no implica una vulneración de datos, sino que forma parte de las herramientas públicas disponibles para la validación de comprobantes fiscales.

Seguridad de la información en los sistemas del SAT

El Servicio de Administración Tributaria aseguró que cuenta con sistemas robustos para la protección de la información de los contribuyentes, los cuales se encuentran en constante actualización.

Además, garantizó la seguridad de los datos que se alojan en los sistemas institucionales y reiteró que no existe evidencia de que la aplicación Factura SAT Móvil haya sido comprometida.

Lo que sí ocurrió: alertas por correos falsos en noviembre

Aunque negó el hackeo, vale recordar que el 5 de noviembre de 2025 emitió una alerta relacionada con correos electrónicos falsos enviados a nombre de la institución, mediante los cuales se intentaba engañar a los contribuyentes.

En ese aviso, la autoridad fiscal exhortó a la población a cuidar su información personal y aclaró que el SAT:

No distribuye software

No solicita ejecutar, guardar o descargar archivos

No pide información personal, contraseñas o claves

No envía enlaces por correo electrónico

También señaló que el único número telefónico oficial de contacto es MarcaSAT: 55 6272 2728, y que los correos institucionales no identifican a los contribuyentes por su dirección de correo electrónico.

Recomendaciones ante intentos de fraude

El SAT recomendó a los contribuyentes:

No acceder a enlaces de correos sospechosos

No proporcionar información confidencial

Cambiar contraseñas si se compartieron datos

Revisar equipos si se abrieron archivos maliciosos

Eliminar de inmediato correos apócrifos

Asimismo, recordó que los únicos sitios oficiales del SAT son sat.gob.mx y gob.mx/sat, y alertó sobre la existencia de sitios web, perfiles en redes sociales y números telefónicos falsos que suplantan la identidad de la institución.