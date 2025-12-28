GENERANDO AUDIO...

Parque Ecológico Lago de Texcoco. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum acudió, en compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, al Parque Ecológico Lago de Texcoco, un espacio de 14 mil hectáreas al que invitó a la ciudadanía a visitar.

Sheinbaum invita a la ciudadanía a visitar el Parque Ecológico Lago de Texcoco

En un video difundido en sus redes sociales, la mandataria federal destacó que el lugar, donde anteriormente se iba a construir el llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y que canceló el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora es un “parque hermosísimo”.

“En vez de haber cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aquí haber construido un aeropuerto que se iba a hundir, que iba a tener muchísimos problemas, ahora es un hermosísimo parque”, dijo Sheinbaum Pardo.

Señaló que el espacio ha sido transformado en un parque con zonas de lago, instalaciones deportivas, donde se puede practicar deportes como béisbol, futbol y futbol americano, y áreas para la población como un gimnasio y otras instalaciones.

Apertura de inscripciones para 2026 y uso de instalaciones

Agregó que a partir de enero de 2026 se abrirán nuevas inscripciones para que equipos deportivos y público en general puedan acceder oficialmente a las instalaciones disponibles dentro del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Sheinbaum resaltó que estas áreas, aunque ya en funcionamiento, son poco conocidas entre la población y que la apertura de inscripciones busca ampliar su uso.