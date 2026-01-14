Videos: Explota pipa de gas LP y paraliza la México-Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Una explosión de una pipa de gas LP provocó el cierre total de la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 80, en los límites de Jilotepec y Tepeji del Río. El incidente se originó tras un choque múltiple y derivó en un incendio de gran magnitud, visible desde varios puntos de la zona.

Autoridades confirmaron que la circulación fue suspendida en ambos sentidos, especialmente en el paso hacia la CDMX, mientras cuerpos de emergencia, Bomberos y la Guardia Nacional atienden la situación. Hasta el momento no se confirma el registro de lesionados o decesos.

Explosión de pipa de gas LP en la México-Querétaro

De acuerdo con los primeros reportes, una pipa que transportaba miles de litros de gas Licuado de Petróleo (LP) circulaba por la autopista México-Querétaro cuando chocó y posteriormente volcó, lo que provocó la explosión y el incendio a la altura del km 80, en el perímetro de Tepeji del Río, Hidalgo. Servicios de emergencia se movilizaron de inmediato para controlar el fuego y asegurar la zona.

La autopista México-Querétaro permanece cerrada a la circulación en ambos sentidos debido al riesgo que representa el siniestro. El paso hacia la CDMX registra cierre total, por lo que autoridades pidieron tomar precauciones y evitar la zona. La Guardia Nacional mantiene labores de abanderamiento y control vial para desviar el tránsito.

En el sitio trabajan Bomberos, servicios de emergencia y personal de Protección Civil, quienes realizan maniobras para sofocar el incendio, enfriar la pipa y prevenir nuevas explosiones. La zona fue acordonada como medida de seguridad mientras continúan las labores.

Las autoridades informaron que el reapertura de la vialidad dependerá del control total del incidente y de la evaluación de riesgos en la zona.

