Video capta el momento exacto de la explosión de pipa en la México-Querétaro

Pipa con gas LP explotó en km 80 de la México–Querétaro. FOTO: Redes Sociales

El momento exacto de la explosión de una pipa de gas LP en la autopista México-Querétaro quedó registrado en video y ya circula en redes sociales. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 80, en los límites de Jilotepec y Tepeji del Río, tras un choque múltiple que derivó en un incendio de gran magnitud y el cierre total de la vialidad.

Las imágenes muestran el instante en que la pipa cargada con miles de litros de gas LP estalla, generando una bola de fuego y una intensa columna de humo. Tras la explosión, autoridades ordenaron el cierre inmediato de la circulación, especialmente en el sentido hacia la CDMX. Hasta ahora, no se confirma la existencia de personas lesionadas o fallecidas.

En los videos difundidos se observa cómo el impacto ocurre en segundos, seguido por la explosión que paraliza por completo el tránsito en la zona. Automovilistas que se encontraban cerca captaron el suceso y compartieron las grabaciones en distintas plataformas digitales.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la pipa de gas LP circulaba por la México-Querétaro cuando se vio involucrada en un choque múltiple. Minutos después, la unidad volcó y explotó, provocando el incendio que quedó registrado en video y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Tras el estallido, autoridades implementaron un cierre total a la circulación en ambos sentidos. El paso hacia la Ciudad de México fue suspendido

En la zona trabajan servicios de emergencia para controlar el fuego, enfriar la unidad siniestrada y evitar nuevos riesgos. La Guardia Nacional mantiene labores de control vial y exhorta a los automovilistas a evitar la zona y tomar rutas alternas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado lesionados ni decesos, mientras continúan las maniobras de atención y evaluación de daños para determinar cuándo podría reabrirse la autopista.

