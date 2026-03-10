FGR detiene a Hilario “N”, presunto homicida del exgobernador Silverio Cavazos

GENERANDO AUDIO...

Hilario “N” es detenido; presunto homicida de Silverio Cavazos. Foto: FGR

Este lunes, autoridades federales detuvieron a Hilario Geovanny Pérez Loera, alias “El Chihuas”, identificado como presunto integrante de la organización delictiva Cártel Nuevo Imperio y señalado por su probable participación en diversos delitos, entre ellos el homicidio del exgobernador de Colima Silverio Cavazos Ceballos.

De acuerdo con autoridades del Gobierno de México, las instituciones del Gabinete de Seguridad coordinaron acciones para lograr la captura. En el operativo participaron, particularmente, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Un juez giró la orden judicial contra el detenido por su posible participación en el delito de delincuencia organizada. Asimismo, los agentes pusieron al detenido a disposición de la autoridad correspondiente, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Investigación llevó a su captura en Chihuahua

La aprehensión de “El Chihuas” fue posible gracias a una investigación que se desarrolló desde enero de 2025, en la que se aplicaron diversas técnicas de inteligencia para ubicar al objetivo.

Los trabajos permitieron identificar su movilidad y ubicación, lo que derivó en el cumplimiento de la orden de aprehensión en un domicilio del municipio de Parral, en el estado de Chihuahua.

Hilario “N” cuenta con varias órdenes de aprehensión

De acuerdo con las autoridades, Hilario “N” cuenta con diversas órdenes de aprehensión por su probable participación en delitos como delincuencia organizada y homicidio. Estas órdenes están relacionadas con investigaciones en los estados de Jalisco, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas.

Las autoridades señalaron que su detención es considerada de alta relevancia para la seguridad de la población, particularmente en esas entidades.

Así ocurrió el asesinato del exgobernador de Colima

Las autoridades recordaron que el asesinato ocurrió el 21 de noviembre de 2010, en un fraccionamiento del municipio de Colima.

Según las investigaciones, un hombre descendió de un vehículo y disparó contra el exmandatario estatal, quien gobernó la entidad entre 2005 y 2009.

