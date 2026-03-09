Pueblos mágicos cerca de la CDMX ideales para una escapada de 2 o 3 días

GENERANDO AUDIO...

Pueblos mágicos ofrecen descanso, naturaleza y aventura. Foto: Cuartoscuro

Una escapada de la Ciudad de México no siempre debe ser lejos, pues hay varios pueblos mágicos cerca de la capital que sirven para recargar energía por un fin de semana o un puente. Unotv.com te dice cinco destinos ideales para pasar un buen rato sin ir tan lejos.

Cinco pueblos mágicos cercanos a la Ciudad de México

Tepoztlán

Tepoztlán es el destino turístico favorito en Morelos y está a poco menos de una hora y media de la Ciudad de México.

Ubicado en una zona natural protegida y en lo alto del cerro sagrado del Tepozteco, ha ganado gran popularidad entre los paseantes.

Además del Tepozteco, Tepoztlán tiene otros atractivos, como:

Exconvento de la Natividad

Museo Carlos Pellicer

Mercado tradicional que ofrece la deliciosa gastronomía local y sus coloridas artesanías

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, Tepoztlán ofrece actividades como senderismo y rappel.

Real del Monte

A poco menos de dos horas de la Ciudad de México, Real del Monte, en Hidalgo, también se ubica como parte de los 5 pueblos mágicos cercanos a la capital en donde se pueden pasar días de descanso.

Autoridades reconocen al pueblo minero de Real del Monte como un destino que ofrece lugares atractivos como:

Bosque del Hiloche

Mina La Dificultad

Museo del Paste

Peñas Cargadas

Tepotzotlán

En el Estado de México, a menos de una hora de la CDMX, se encuentra Tepotzotlán, otro Pueblo Mágico que ofrece descanso y sitios atractivos para los paseantes.

Los sitios atractivos que ofrece Tepotzotlán son:

Museo Nacional del Virreinato

Parque Estatal Sierra de Tepotzotlán

Plaza de las Artesanías

Acueducto de Tepotzotlán, Arcos del sitio, o arcos de Xalpa

Valle de Bravo

También en el Estado de México y a poco más de dos horas de la capital del país, Valle Bravo es otro de los pueblos mágicos atractivos para turistas. Entre los sitios que pueden ser visitados se encuentran:

Lago

Plaza principal

Parroquia de San Francisco de Asís

Santa María Ahuacatlán

Museo Arqueológico

Monte Alto

Además, Valle de Bravo también ofrece varias actividades que harán vivir una experiencia inolvidable.

Zacatlán

Un poco más retirado de la Ciudad de México, a poco más de 2 horas y media, Zacatlán también se convierte en parte de los cinco pueblos mágicos que se pueden visitar para recargar energías.

En Puebla, Zacatlán ofrece a los turistas sitios como:

Barranca de los Jilgueros

Cascada Tulimán

Mural Paseo de la Barranca

Reloj Floral

Museo de Relojería y Autómatas Alberto Olvera

Zacatlán es uno de los mayores productores de manzana, según reconocen autoridades turísticas.

Así que no es necesario trasladarse largas distancias para poder pasar un fin de semana o un puente en un sitio agradable y crear decenas de recuerdos.

