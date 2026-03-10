Empleo formal marca récord en febrero con 22.69 millones de puestos: IMSS

GENERANDO AUDIO...

El empleo formal en México alcanzó un nuevo máximo para un mes de febrero. Al 28 de febrero de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 22 millones 691 mil 750 puestos de trabajo afiliados, la cifra más alta para este mes desde que se tiene registro.

De acuerdo con el reporte del IMSS, del total de puestos de trabajo registrados, 86.8% corresponde a empleos permanentes y 13.2% a eventuales. Tan solo los puestos permanentes sumaron 19 millones 696 mil 459, también el nivel más alto para un febrero.

Creación de empleo en febrero marca el mayor aumento para este mes

Durante febrero, el empleo formal tuvo un incremento mensual de 182 mil 778 puestos de trabajo, el mayor aumento registrado para un mes de febrero desde que se tiene registro.

Con este resultado, en lo que va de 2026 se han creado 174 mil 674 empleos formales, de los cuales 74.9% corresponde a puestos permanentes, lo que refleja que la mayor parte del crecimiento del mercado laboral afiliado al IMSS se concentra en trabajos de carácter estable.

En términos anuales, el empleo registrado ante el IMSS muestra un aumento de 260 mil 819 puestos, equivalente a una tasa de crecimiento de 1.2% frente al mismo periodo del año anterior.

Sectores y entidades impulsan el crecimiento del empleo formal

El informe del IMSS señala que los sectores económicos con mayor crecimiento anual en empleo formal son:

Transportes y comunicaciones , con aumento de 11.0%

, con aumento de Comercio , con crecimiento de 3.9%

, con crecimiento de Industria eléctrica, con 1.6%

En el ámbito regional, destacan Ciudad de México y Estado de México, que registraron incrementos anuales superiores a 4.0% en el número de puestos de trabajo afiliados al instituto.

Salario promedio y afiliación patronal en el IMSS

Al cierre de febrero de 2026, el salario base de cotización promedio de los trabajadores afiliados al IMSS alcanzó 664.1 pesos diarios, el nivel más alto registrado para cualquier mes.

Este salario representa un aumento nominal anual de 44.4 pesos, equivalente a una variación de 7.2%, uno de los mayores incrementos registrados para febrero.

En cuanto a la afiliación patronal, el instituto reportó Un millón 21 mil 996 registros patronales, lo que representa una variación mensual negativa de mil 442 registros, equivalente a -0.1%, mientras que la variación anual es de -2.5%.

Más de 8 millones de personas reciben servicios del IMSS en otras modalidades

Además de los trabajadores formales afiliados, el IMSS informó que 8 millones 335 mil 465 personas están registradas en el Seguro Facultativo, lo que les permite acceder a servicios médicos del instituto.

También se contabilizan 142 mil 427 afiliados en el Seguro de Salud para la Familia y 257 mil 742 asegurados en el esquema de Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio.

Asimismo, el instituto reportó 1 millón 250 mil 898 personas beneficiadas por la reforma de plataformas digitales, mientras que 59 mil 17 puestos corresponden a personas trabajadoras del hogar y 401 mil 739 a trabajadores independientes inscritos voluntariamente al sistema de seguridad social.

