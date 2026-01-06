GENERANDO AUDIO...

Hay cambios en la Fiscalía General de la República tras la llegada a la titularidad de Ernestina Godoy Ramos, pues se dio a conocer que la nueva fiscal nombró nuevos titulares de fiscalías especializadas, así como a la titular de la Oficialía Mayor.

¿Cuáles son los nuevos nombramientos de Ernestina Godoy en el FGR?

Entre los nombramientos hechos por Godoy Ramos se encuentra Raúl Armando Jiménez Vázquez, quien fue designado como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial.

A través de sus redes sociales, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó primero el nombramiento de quien, también, es profesor de la máxima casa de estudios.

“La Comunidad de la Facultad de Derecho celebra la designación del distinguido jurista y profesor de esta Casa de Estudios, Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez, como Titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial”, escribió la Facultad de Derecho de la UNAM.

David Boone de la Garza

A través de un comunicado, la FGR confirmó también la llegada de David Boone de la Garza como titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional. El funcionario había estado en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Mariana Díaz Figueroa

Entre los cambios que hizo la fiscal Ernestina Godoy Ramos también destaca la titularidad de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, que estará encabezada por Mariana Díaz Figueroa.

Laura Ángeles Gómez

Al frente de la Oficial Mayor de la FGR fue designada Laura Ángeles Gómez, quien tuvo funciones en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dependencia que encabezó Godoy Ramos.

Ulises Lara López

Otro de los funcionarios que también estuvo en la FGJCDMX fue Ulises Lara López, quien ahora fue designado por Godoy Ramos como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Aunque la confirmación de la Fiscalía llegó hasta este 6 de enero de 2026, Lara López confirmó, a través de redes sociales, su nuevo cargo ahora en la FGR.

Entre los cargos que también fueron confirmados por la FGR a través de un comunicado se encuentran:

Maribel Bojorges Beltrán, como Fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA)

Richard Urbina Vega, como titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos

Julio César Bonilla Gutiérrez como Titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental.

