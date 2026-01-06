Riesgo económico: el envío de crudo mexicano a Cuba podría tensar más la relación con EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

El envío de crudo mexicano a Cuba podría convertirse en un riesgo económico y político para México y tensar la relación con Estados Unidos, en un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro y la reconfiguración del mercado petrolero en la región, advierten especialistas del sector energético.

La detención del exmandatario venezolano movió el tablero geopolítico, sobre todo porque Estados Unidos administrará la producción y reservas petroleras de Venezuela, lo que impacta directamente a sus aliados comerciales, en concreto, China y Rusia.

“Venezuela tenía por ahí aliados comerciales muy importantes que no son precisamente los socios comerciales que tiene Estados Unidos y eso también nos pudiera por ahí mover algunas piezas”, Rolando Alamilla, director de Investigación de Mercado, Petro Intelligence

Venezuela fue, durante años, el principal proveedor de petróleo de Cuba. Sin embargo, sus exportaciones de crudo a Cuba han caído de forma importante. En 2023, los envíos alcanzaron un récord de 56 mil barriles por día (bdp), mientras que en 2025 han mostrado una fuerte baja, en enero fueron 10 mil bdp y en septiembre 52 mil bdp, según datos de PDVSA y analistas.

Ante el escenario internacional actual, México ha ganado peso.

“México en este momento se va a volver junto con Rusia, Rusia con unas sanciones, el mayor proveedor de energéticos para la isla de Cuba”, Gonzalo Monroy, director general de GMEC, consultor en sector energético

En 2023 y 2024, el país envió 10 millones de barriles de petróleo a Cuba a través de la filial de Pemex Gasolina Bienestar, con un valor estimado de 15 mil 600 millones de pesos.

“En 2024 llegamos a saber por ahí de un cargamento que llevaba alrededor de 400 mil barriles y lo último que tenemos registrado en 2025 es algo así como 80 mil barriles en un cargamento, obviamente hay una disminución por ahí del 80%”, Rolando Alamilla, director de Investigación de Mercado, Petro Intelligence

Datos de la empresa Kpler, citados por el Financial Times, indican que en 2025 México se convirtió en el principal proveedor de crudo de Cuba, con 12 mil 284 barriles diarios, lo que representa 44% de las importaciones petroleras de la isla. En contraste, Venezuela habría enviado 9 mil 528 barriles diarios.

Sin embargo, estas cifras podrían ser más escandalosas, ante la poca transparencia de Venezuela, Cuba y Pemex. Se desconocen las condiciones comerciales, si el precio es de mercado o preferencial, así como posibles créditos, condonaciones o compensaciones.

“Hay fuertes sospechas de que este combustible no se queda precisamente en Cuba, sino que es revendido por personajes del régimen”, Gonzalo Monroy, director general de GMEC, consultor en sector energético.

El aumento en los envíos de petróleo mexicano a Cuba podría convertirse en un nuevo punto de fricción con Estados Unidos, justo cuando se aproxima la revisión del T-MEC en 2026. Analistas señalan que el riesgo crecería si México interactúa con buques sancionados por el Departamento del Tesoro.

“Es sumarle una variable más a esta relación o a esta revisión de por sí ya tensa que nos espera para 2026, en donde estamos viendo muchísimos obviamente temas: está la seguridad, está el tema del contrabando fiscal, obviamente narcotráfico que se ha vuelto creo que el eje principal, la relación México-China, las armadoras de automóviles… Entonces hoy le estás sumando el papel que juega México hacia Cuba”, Rolando Alamilla, director de Investigación de Mercado, Petro Intelligence

Pero si continúan las entregas de manera humanitaria, sin buques sancionados por el Departamento del Tesoro, el país podría esquivar los problemas con Donald Trump.

“Mientras que México no se involucre, no haga uso ni tampoco tenga interacciones con estos buques sancionados, no tendría un riesgo, ni hay base legal para que los Estados Unidos pudieran siquiera amenazar la toma de este buque”, Gonzalo Monroy, director general de GMEC, consultor en sector energético

La relación de México con Cuba, ante la captura de Nicolás Maduro, podría impactar a nuestro país en dos pilares de su economía: petróleo y comercio.

