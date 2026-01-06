GENERANDO AUDIO...

Desde el 9 de enero de 2026, todas las personas titulares de una línea móvil en México deberán realizar la vinculación obligatoria de su número telefónico con una identificación oficial, como parte de una disposición emitida por la autoridad regulatoria, informó Telcel.

La empresa aclaró que no se trata de una iniciativa propia, sino de un mandato oficial que aplica a todas las líneas del país y que busca que cada número esté asociado a una persona plenamente identificada. También indica que será obligatoria para mantener activo el servicio y la fecha límite para completar el trámite es el 30 de junio de 2026.

¿Dónde y cómo hacer la vinculación obligatoria de líneas móviles?

Telcel informó que la vinculación de líneas móviles será gratuita y podrá realizarse en dos modalidades:

En línea (modalidad remota) : a través del sitio: www.telcel.com/vinculatulinea. El usuario deberá capturar su identificación oficial vigente y realizar una prueba de vida (selfie) .

: a través del sitio: El usuario deberá capturar su y realizar una . Centros de Atención a Clientes (CAC): con atención presencial por personal autorizado.

El sistema en línea permite hasta tres intentos. Si no se completa el proceso, el trámite podrá realizarse sin costo en un CAC o con distribuidores autorizados.

Qué documentos se necesitan para vincular una línea

Para personas mexicanas, se requiere:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o CURP biométrica)

(INE, pasaporte o CURP biométrica) CURP

Para personas extranjeras:

Pasaporte vigente , o

, o CURP temporal, cuando aplique

En todos los casos, los datos deben coincidir exactamente con la identificación presentada. La prueba de vida es obligatoria sólo en el trámite en línea y funciona como una medida de seguridad.

Qué pasa si no vinculas tu línea

Al tratarse de una disposición oficial, sólo las líneas debidamente vinculadas podrán mantenerse activas. Telcel llamó a los usuarios a realizar el proceso con anticipación para evitar afectaciones en el servicio.

Además, a partir del 7 de febrero de 2026, estará disponible un Portal de Consulta, donde las personas podrán verificar si existe alguna línea registrada a su nombre mediante CURP o RFC.

Telcel aseguró que mantendrá activos todos sus canales de atención para informar y acompañar a los usuarios durante el proceso.

