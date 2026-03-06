FGR confirma 47 detenidos por el caso Rancho Izaguirre a un año del hallazgo

GENERANDO AUDIO...

FGR sostiene que Rancho Izaguirre era campo de entrenamiento. Foto: Cuartoscuro

A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, donde colectivos de madres buscadoras localizaron indicios masivos de personas desaparecidas, la Fiscalía General de la República (FGR) informó avances en la investigación y destacó la detención de 47 personas vinculadas con el predio.

La institución señaló que, desde que tuvo conocimiento del lugar, se desplegaron investigaciones para esclarecer los hechos. De acuerdo con los resultados preliminares, el sitio era utilizado como un centro de adiestramiento del crimen organizado.

FGR reporta 47 detenidos por el caso Rancho Izaguirre

Según la FGR, hasta el momento 47 personas han sido detenidas por su presunta relación con las actividades que se realizaban en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

La Fiscalía indicó que aún existen órdenes de aprehensión vigentes, las cuales continúan ejecutándose conforme avanzan las investigaciones. No obstante, la dependencia no ha dado a conocer los nombres de los detenidos ni su nivel de participación dentro de la operación del predio.

Investigación señala que el rancho era centro de adiestramiento criminal

Las indagatorias federales concluyeron que el Rancho Izaguirre funcionaba como un sitio de entrenamiento para grupos criminales.

En el lugar se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y ejercicios tácticos, además de contar con una “casa táctica” para simulaciones operativas. También existen indicios de reclutamiento forzado, en el que las personas eran despojadas de sus pertenencias y obligadas a integrarse a las actividades del grupo.

Durante el procesamiento del sitio se localizaron elementos balísticos, prendas de vestir y dos fragmentos de restos óseos, que actualmente se analizan en el Centro Federal Pericial Forense. Hasta ahora, uno de los restos permitió obtener un perfil genético masculino, aunque sin coincidencia en las bases de datos de personas desaparecidas.

La Fiscalía informó que el procesamiento del predio registra un avance de 64.44%.

Colectivos y CNDH señalan omisiones en la investigación inicial

A pesar del informe oficial, colectivos de búsqueda sostienen que el Rancho Izaguirre pudo haber sido también un sitio de exterminio, donde los cuerpos habrían sido incinerados o disueltos con sustancias químicas.

Además, advierten que las desapariciones vinculadas al reclutamiento forzado continúan en la región, por lo que consideran que podrían existir otros sitios similares.

En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026 dirigida a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al señalar omisiones en la investigación estatal del predio.

