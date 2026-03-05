¿Qué significa el puño levantado en las marchas feministas del 8M?

GENERANDO AUDIO...

El símbolo en el 8M representa la lucha de las mujeres. Foto: Getty Images

El puño levantado es uno de los símbolos más reconocidos en las marchas feministas. Representa resistencia, unidad y lucha por los derechos de las mujeres. Este emblema suele verse en marchas, carteles y redes sociales, especialmente durante las movilizaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (8M).

El símbolo combina el puño levantado, que históricamente representa protesta y resistencia ante la injusticia, con el símbolo de Venus (♀), que identifica a las mujeres. La unión de ambos elementos refleja la idea de empoderamiento femenino y lucha colectiva por la igualdad de género.

Origen del símbolo del puño feminista

El puño levantado comenzó a utilizarse en distintos movimientos sociales del siglo XX como una señal de unidad y desafío frente a la opresión. Con el paso del tiempo, el feminismo adoptó este gesto como una forma de representar la lucha organizada de las mujeres.

En la década de 1960 y 1970, durante la llamada segunda ola del feminismo, el símbolo empezó a aparecer en protestas, campañas y materiales gráficos. En ese periodo, mujeres de distintos países exigían derechos como:

Igualdad salarial

Acceso a oportunidades laborales

Derecho a decidir sobre su propio cuerpo

Fin de la violencia de género

El símbolo del puño feminista se volvió una forma visual de representar esas demandas.

¿Por qué el puño levantado se usa en el 8M?

Cada 8 de marzo, millones de mujeres participan en marchas y actividades para visibilizar la desigualdad de género. En ese contexto, el puño feminista levantado funciona como un signo de solidaridad y fuerza colectiva.

El símbolo también comunica que la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres continúa en distintos ámbitos, como el trabajo, la política, la educación y la vida cotidiana.

Hoy en día, el puño feminista se ha convertido en un ícono global que representa resistencia, sororidad y exigencia de derechos, por lo que aparece en pancartas, ilustraciones, campañas y movimientos sociales en diferentes países.

