10 mujeres mexicanas que hicieron historia en México

10 mujeres mexicanas que hicieron historia.

A lo largo de la historia, diversas mujeres mexicanas han dejado huella en ámbitos como la literatura, la política, la ciencia, el arte y el deporte. Sus logros marcaron momentos clave en el país y abrieron camino para nuevas generaciones.

10 mujeres mexicanas que marcaron la historia

Aquí te presentamos 10 mujeres mexicanas que cambiaron la historia y cuyo legado sigue vigente:

Sor Juana Inés de la Cruz: escritora y pensadora del siglo XVII conocida como “La Décima Musa”. Defendió el derecho de las mujeres a estudiar y es una de las figuras más importantes de la literatura novohispana.

Josefa Ortiz de Domínguez: participó en la conspiración de la Independencia de México. Con su valentía alertó a los insurgentes cuando el movimiento fue descubierto, lo que permitió iniciar la lucha.

Leona Vicario: considerada una de las mujeres más influyentes de la Independencia. Perteneció al grupo de Los Guadalupes, y financió con su propia fortuna los Insurgentes.

Frida Kahlo: pintora reconocida a nivel mundial por sus autorretratos y estilo surrealista, su obra se convirtió en símbolo de identidad cultural mexicana.

Matilde Montoya: fue la primera mujer médica titulada en México. Recibió el grado de médico, en 1887.​ Recibió su título de la Escuela Nacional de Medicina. Además, defendió el derecho a practicar su profesión.

Elvia Carrillo Puerto: activista y feminista conocida como “La Monja Roja”, impulsó el derecho al voto femenino. Destacó por llevar al debate público el control de la natalidad y la educación mixta, laica e igualitaria.

Rosario Castellanos: escritora y diplomática considerada una de las voces más importantes de la literatura mexicana y defensora de los derechos de las mujeres y pueblos indígenas.

Griselda Álvarez: fue la primera gobernadora en la historia de México, al dirigir el estado de Colima entre 1979 y 1985.

Elsa Ávila: alpinista mexicana que se convirtió en la primera latinoamericana en escalar el Monte Everest en 1999.

Soraya Jiménez: hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro olímpica, en halterofilia durante los Juegos de Sídney 2000.

Estas mujeres mexicanas marcaron distintas épocas y áreas del conocimiento, pero todas comparten un legado: abrir nuevas oportunidades para otras mujeres en México.

