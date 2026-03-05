Casi mil siniestros y 254 mdp en daños tras violencia por abatimiento del “Mencho”: AMIS

GENERANDO AUDIO...

Violencia desatada tras caída del “Mencho”. Foto: Cuartoscuro

La ola de violencia desatada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejó daños en casi mil inmuebles y vehículos entre el 22 y 25 de febrero, de acuerdo con las cifras actualizadas de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

La AMIS destacó que fueron atendidos 985 siniestros, lo que se traduce en 254 millones de pesos la suma preliminar por cubrir.

De acuerdo con las cifras actualizadas, con corte al 3 de marzo, se recibieron un total de 104 reportes de atención por siniestros a inmuebles tales con un total estimado de cobertura de 10.9 millones de pesos.

En materia de inmuebles se reportaron:

59 incendios

38 robos

7 saqueos

Respecto a siniestros relacionados con autos, se contabilizó un total de 881 cuyo costo de cobertura asciende a 243.1 millones de pesos, aplicable a 661 unidades, ya que 220 se encuentran en proceso de evaluación.

Los siniestros de autos se desglosaron de la siguiente manera:

Robo de 544

Daños materiales (incendio, choque, daños a la unidad) de 110

Responsabilidad civil de 7

Por evaluar de 220

Además, la AMIS destacó que respecto al robo de vehículos, se han atendido reportes por 881 unidades, principalmente en Jalisco, esto representa 250 más respecto al reporte de la semana pasada, cuando se contabilizaron 631. Aunque también se reportaron afectaciones en:

Michoacán

Nayarit

La AMIS continúa con la evaluación de los montos estimados, por lo que en próximos días dará otra actualización.

