Consejos clave si vas por primera vez a la marcha del 8M

Marcha el 8 de marzo (8M) por el Día Internacional de la Mujer.

Cada 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles en la marcha del 8M para exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia de género. Si es tu primera vez en una marcha del Día Internacional de la Mujer, estos consejos pueden ayudarte a vivir la experiencia de forma segura y organizada.

La movilización suele realizarse en avenidas principales de distintas ciudades del país, como en la Ciudad de México, donde el contingente parte de puntos como el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo.

Consejos para acudir a la marcha del 8M por primera vez

Antes de salir de casa, toma en cuenta estas recomendaciones básicas:

Planea tu ruta

Revisa el punto de reunión y horarios oficiales.

Ubica estaciones de transporte abiertas y posibles cierres viales.

Comparte tu ubicación en tiempo real con alguien de confianza.

Lleva SÓLO lo indispensable

Identificación oficial.

Celular con batería suficiente y datos.

Agua y algún snack ligero.

Protector solar, gorra o sombrero.

Pañuelo o cubrebocas (puede servir ante polvo o gases).

Evita llevar objetos de valor o mochilas muy grandes.

No vayas sola (si es posible)

Si es tu primera vez, lo ideal es acudir con amigas, familiares o un contingente organizado.

Establezcan un punto de reunión en caso de separarse.

Seguridad y autocuidado durante la marcha del 8M

Mantente atenta al entorno y sigue indicaciones de organizadoras.

Camina en grupo.

Evita confrontaciones.

Si hay alguna situación de riesgo, aléjate y busca zonas seguras.

Identifica brigadas de apoyo o derechos humanos.

Recuerda que la marcha es un espacio de expresión colectiva. Puedes llevar carteles, ropa morada o verde, o consignas que representen tu causa.

¿Qué representa la marcha del 8M?

El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha histórica por derechos laborales, políticos y sociales. En México, el 8M también visibiliza problemáticas como la violencia de género y la desigualdad.

Si decides asistir por primera vez, infórmate, cuida de ti y de las demás, y respeta las distintas formas de manifestación.

Participar es una decisión personal. La clave es hacerlo de forma consciente, organizada y segura.

