Catean inmuebles ligados a exatleta olímpico Ryan James Wedding y decomisan 62 motos, medallas y droga

| 13:36 | J.L. Márquez | UnoTV
Catean inmuebles ligados a Ryan James Wedding. Foto: SEMAR /Embajada de EE.UU.

La Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) informó sobre cuatro operativos ejecutados en el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX), en los que se decomisaron 62 motocicletas de alta gama, drogas y otros objetos que están vinculados con Ryan James Wedding, exatleta olímpico que forma parte del Cártel de Sinaloa y es uno de los 10 fugitivos buscados por las autoridades de Estados Unidos (EE.UU.).

Gracias a los trabajos de investigación se logró identificar cuatro inmuebles ubicados en la CDMX y el Edomex que están relacionados con actividades ilícitas del exatleta olímpico Ryan James Wedding señalado por colaborar con el Cártel de Sinaloa

Durante los cateos se decomisaron dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

Ryan James Wedding es uno de los criminales más buscados por el FBI, esto debido a sus vínculos con el crimen organizado en México. Actualmente, hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que ayude a su captura.

Pam Bondi, fiscal general estadounidense, señala que el exatleta olímpico mueve cerca de 60 toneladas de cocaína al año hacia Los Ángeles, California, utilizando tráileres que cruzan desde México y es comparado con criminales como el “Chapo” Guzmán y Pablo Escobar.

En los operativos participaron elementos de la SSPC, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) 

