Paro en la Facultad de Arquitectura de la UNAM pone en riesgo a más de 7 mil alumnos; llaman a consulta estudiantil

GENERANDO AUDIO...

UNAM. Foto: Cuartoscuro

La Facultad de Arquitectura alertó que más de 7 mil estudiantes se encuentran en riesgo de rezago por el paro que se mantiene, desde hace meses, en las instalaciones de la escuela perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por ello, lanzó una consulta al alumnado para conocer su postura y que se tomen decisiones.

Más de 7 mil estudiantes, en riesgo por suspensión académica

La Facultad advirtió que más de 7 mil alumnos inscritos podrían enfrentar rezago en su trayectoria escolar si no se logra una definición oportuna, luego de no tener éxito en 7 mesas de trabajo.

De acuerdo con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, entre las principales afectaciones se encuentran:

Más de 7 mil alumnos inscritos en el semestre están en riesgo de rezago en su trayectoria escolar

70% del alumnado es beneficiario de una beca y podría tener problemas para cumplir trámites y conservar apoyos

y podría tener problemas para cumplir trámites y conservar apoyos Alrededor de 600 personas en programas de movilidad nacional e internacional , en riesgo de perder espacios y recursos

en programas de , en riesgo de perder espacios y recursos Más de 400 trámites de titulación , actualmente detenidos

, actualmente detenidos Cerca de 510 aspirantes a posgrado, cuyos procesos dependen del cierre formal del semestre

Facultad de Arquitectura llama a consulta

A través de un comunicado, la Facultad de Arquitectura destacó que el “ejercicio institucional de expresión” tiene como objetivo conocer la postura de su comunidad ante la suspensión prolongada de actividades académicas.

La Facultad explicó que el objetivo es contar con elementos objetivos para tomar decisiones informadas sobre:

El cierre del semestre 2024-1

La recuperación de la vida académica

La continuidad de funciones sustantivas

El cuidado del patrimonio universitario

¿Cómo participar en la consulta de la Facultad de Arquitectura?

El formulario, según explicó la facultad, se aplicará mediante una plataforma administrada por la Universidad, con acceso exclusivo a través del correo institucional, para garantizar integridad y transparencia.

Con un periodo de participación abierto hasta las 22:00 horas del 15 de enero de 2026.

La Facultad reiteró que la participación responsable es clave para retomar actividades académicas y administrativas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.