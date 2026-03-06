Rumbo al 8M: Más de 9 mil mujeres fueron víctimas de feminicidio en México desde 2015

GENERANDO AUDIO...

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, las cifras oficiales sobre violencia de género muestran que el problema persiste en México, desde 2015 más de 9 mil mujeres fueron víctimas de feminicidio. Tan solo en enero de 2026 se registraron decenas de víctimas de feminicidio y miles de delitos contra mujeres, de acuerdo con el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El reporte mensual sobre violencia contra las mujeres reúne datos de incidencia delictiva y llamadas de emergencia relacionadas con agresiones de género en todo el país, con el objetivo de dimensionar el fenómeno y poner la información a disposición de la sociedad.

Feminicidios: más de 50 víctimas en el primer mes del año

Durante enero de 2026 se registraron 54 víctimas de feminicidio en México, según el informe oficial.

De ese total:

43 víctimas eran mayores de edad

4 eran menores de edad

En 7 casos no se especificó la edad

Entre las entidades con más casos registrados durante el mes se encuentran:

Sinaloa , con 8 víctimas

, con 8 víctimas Ciudad de México , con 5

, con 5 Estado de México , con 4

, con 4 Tamaulipas, con 4

El documento también señala que 54.7% de los feminicidios se concentraron en 20 municipios, ubicados principalmente en la zona centro y norte del país.

Feminicidios en México de 2015 a 2026

De acuerdo con la información presentada, el número total de víctimas por año ha tenido una tendencia de crecimiento entre 2015 y 2021, seguida de una disminución gradual en años recientes:

2015: 428 víctimas

2016: 648 víctimas

2017: 769 víctimas

2018: 924 víctimas

2019: 973 víctimas

2020: 976 víctimas

2021: 1,021 víctimas (el año con mayor registro)

2022: 983 víctimas

2023: 853 víctimas

2024: 855 víctimas

2025: 725 víctimas

2026: 54 víctimas (dato correspondiente solo a enero)

Mujeres adultas concentran la mayoría de los casos

El análisis revela que las mujeres adultas (18 años o más) concentran la mayor parte de las víctimas cada año.

2015: 333 adultas, 50 menores y 45 sin edad especificada (428 en total).

2018: 732 adultas, 84 menores y 108 sin especificar (924).

2021: 825 adultas, 111 menores y 85 sin especificar (1,021 casos, el máximo del periodo).

2025: 614 adultas, 63 menores y 48 sin especificar (725).

En enero de 2026 se registran 54 víctimas, de las cuales 43 eran adultas, mientras el resto corresponde a menores o casos sin edad determinada.

Menores de edad también aparecen en las estadísticas

Aunque representan una proporción menor, las víctimas menores de 18 años han estado presentes cada año:

2016: 54 menores.

2019: 96 menores.

2020: 115 menores, uno de los registros más altos del periodo.

2022: 95 menores.

2025: 63 menores.

Esto evidencia que la violencia feminicida también impacta a niñas y adolescentes, aunque en menor proporción que a las mujeres adultas.

Otros delitos que afectan a mujeres

Además de los feminicidios, el informe del SESNSP incluye diversos delitos que afectan principalmente a mujeres, entre ellos:

Violencia familiar

Lesiones

Abuso sexual

Violación

Trata de personas

Homicidio doloso de mujeres

Estos delitos forman parte de los indicadores que permiten medir la violencia de género en el país a partir de las denuncias registradas por autoridades de seguridad y procuración de justicia.

