¡Regresa! Sergio Mayer deja su curul en la Cámara de Diputados por La Casa de los Famosos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido al diputado de Morena, Sergio Mayer Bretón, quien se sumó a La Casa de los Famosos 6 de Telemundo.

“Se recibió solicitud de licencia del diputado Sergio Mayer Bretón; pido a la Secretaría dar lectura al acuerdo y poner a la consideración de la asamblea”

Kenia López Rabadán / presidenta Mesa Directiva Cámara de Diputados

Posteriormente, en su cuenta de X, el diputado y también actor y cantante, Sergio Mayer, publicó que su ausencia será para participar en la versión estadounidense del reality show La Casa de los Famosos.

En lo que va de la 66 Legislatura, este diputado morenista ha presentado cinco iniciativas; ninguna ha sido aprobada. El suplente del actor es Luis Morales Flores, comerciante de la Central de Abasto.

¿Sergio Mayer volvió a entrar a La Casa de los Famosos?

Vestido de negro y con lentes oscuros, Mayer apareció sin previo aviso en el foro del reality show estadounidense. A su ingreso lanzó un mensaje que evocó su paso por la edición mexicana del programa: “Vinimos a hacer un infierno en la nueva Casa de los Famosos”, en referencia al llamado “Team Infierno”, grupo con el que alcanzó la final en la primera temporada de la versión en México.

La participación del también exintegrante de Garibaldi implica una pausa en su actividad legislativa en la Cámara baja mexicana. Su periodo concluye el 31 de agosto de 2027.

En esta nueva edición del reality participarán figuras como:

Laura Zapata

Josh Martínez

Laura G

Fabio Agostini

Zoe Bayona

Julia Argüelles

Stefano Piccioni

Celinee Sanos

Kenny Rodríguez

Caeli

Kunno

Vanessa Arias

Yoridan Martínez

Lupita Jones

Jailyne Ojeda

Kenzo

Curvy Zelma

El Divo

Horacio Panchieri

Oriana Marzoli

Sergio Mayer

La producción también confirmó que la colombiana Yina Calderón no ingresará como habitante, sino que participará como panelista.

Con experiencia previa en este formato, Mayer regresa al encierro televisivo tras haber sido una de las figuras más comentadas en La Casa de los Famosos México, donde se consolidó como uno de los estrategas del programa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.