ALERTA: México refuerza la vigilancia aérea; así cambian las reglas para volar y viajar

Nuevo reglamento para espacio aéreo en México. Fotos: Cuartoscuro

Este día se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Con esto se echa a andar en México un nuevo sistema nacional de vigilancia, control e interceptación aérea, con monitoreo permanente del espacio aéreo, alertas tempranas y protocolos para detectar vuelos irregulares.

Las nuevas reglas endurecen el control sobre vuelos comerciales, privados, helicópteros, aeronaves deportivas y drones, con el objetivo de cerrar el paso a operaciones ilegales, fortalecer la seguridad nacional y proteger la vida de los pasajeros, tanto en territorio nacional como en mares y fronteras.

¿Qué es el nuevo Consejo Nacional de Vigilancia Aérea?

El Reglamento de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano crea el Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo. Éste se encargará de coordinar las decisiones estratégicas en materia de control, vigilancia y seguridad aérea, para supervisar los riesgos que existan en los cielos mexicanos.

Este Consejo también tendrá la responsabilidad de definir políticas, protocolos y acciones de seguridad, sesionar de forma ordinaria y extraordinaria, convocar a especialistas civiles del sector aeronáutico. Así como de mantener confidencialidad absoluta en asuntos vinculados con la seguridad nacional.

Centro Nacional de Vigilancia: el “cerebro” del control aéreo

El mismo reglamento publicado en el DOF fortalece las funciones del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, que operará como el núcleo técnico y operativo del sistema.

Este centro será responsable de monitorear el espacio aéreo nacional las 24 horas, vigilar vuelos con origen, destino o tránsito por México, detectar aeronaves irregulares o no autorizadas y activar alertas inmediatas ante cualquier riesgo.

Zonas restringidas y zonas de vigilancia: ¿habrá áreas donde no se pueda volar?

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, se establecen Zonas de Vigilancia y Protección (ZVP) y Zonas de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) para reforzar la seguridad en regiones estratégicas.

Las ZVP se activarán en eventos presidenciales, visitas de jefes de Estado, zonas con alta incidencia de vuelos ilegales y áreas consideradas estratégicas.

Las zonas ADIZ, por su parte, funcionarán como franjas de control permanente en fronteras y costas, con el objetivo de detectar amenazas antes de que ingresen al territorio nacional, principalmente en el Golfo de México y el Pacífico.

¿Cómo detectará México los vuelos sospechosos?

El reglamento establece que el sistema nacional de vigilancia aérea operará mediante la integración de radares terrestres y aéreos, vigilancia desde buques de la Marina, sistemas civiles de navegación aérea y el intercambio de información con otros países.

Esta infraestructura permitirá localizar, identificar, seguir y clasificar aeronaves en tiempo real, con el objetivo de detectar vuelos no autorizados, irregulares o clandestinos de forma temprana.

¿Qué pasa si un avión es considerado sospechoso?

Con base en lo publicado en el DOF, las autoridades clasificarán los eventos en tres niveles de riesgo:

Traza de interés: seguimiento preventivo ante comportamientos irregulares

seguimiento preventivo ante comportamientos irregulares Vuelo no autorizado: aeronave sin plan de vuelo o con violaciones al reglamento, susceptible de interceptación

aeronave sin plan de vuelo o con violaciones al reglamento, susceptible de interceptación Vuelo clandestino: operación deliberadamente oculta, evasiva o sin autorización, que activa un operativo total y posibles consecuencias penales

Interceptación aérea: ¿qué significa?

El reglamento regula formalmente la interceptación aérea, permitiendo que la Fuerza Aérea Mexicana despliegue aeronaves interceptoras para verificar la identidad, establecer comunicación, ordenar corrección de ruta o solicitar un aterrizaje inmediato, cuando exista riesgo para la seguridad nacional.

Esta medida se aplicará como último recurso, bajo protocolos estrictos y supervisión permanente.

¿Cómo impacta en la vida diaria?

Por lo que las nuevas disposiciones publicadas en el DOF tendrán efectos directos en distintos sectores:

Pasajeros , implican mayor seguridad, vigilancia constante y respuesta más rápida ante emergencias

, implican mayor seguridad, vigilancia constante y respuesta más rápida ante emergencias Vuelos privados, aeronaves pequeñas y helicópteros , significan controles más estrictos, planes de vuelo detallados y monitoreo permanente

, significan controles más estrictos, planes de vuelo detallados y monitoreo permanente Drones , establecen mayor regulación en zonas sensibles y sanciones por invadir espacios restringidos .

, establecen mayor regulación en zonas sensibles y . Aeropuertos, refuerzan los protocolos ante aterrizajes irregulares y la coordinación con fuerzas federales.

¿Cuándo entra en vigor?

El Reglamento de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. Establece que en un plazo máximo de un año deberá publicarse el Manual de Operación del Centro Nacional de Vigilancia. Asimismo, todas las dependencias ajustarán sus normas internas con respecto a este documento.

