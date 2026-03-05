Ejército Mexicano ha evolucionado con la sociedad: General Brigadier Médico Cirujano Blanca Elsi Cruz Toledo

| 14:24 | Alejandra Guzmán | Uno TV

El Ejército Mexicano ha evolucionado con la sociedad, afirmó la General Brigadier Médico Cirujano Blanca Elsi Cruz Toledo, quién reconoció el paso de las mujeres al interior de la institución y tener cargos importantes.

La General Brigadier Médico Cirujano Blanca Elsi Cruz Toledo ingresó en 1988 inicialmente a la escuela de enfermeras, y hoy es la encargada del Centro Gerontológico Militar, el primer centro enfocado a la atención primordial de los adultos mayores.

“Existe mucho compañerismo, trabajo en equipo. Somos como una gran familia en la cual nos cuidamos muchos a otros y es algo que aprendemos desde nuestra formación inicial… En las Fuerzas Armadas se respeta el talento, la preparación, la disciplina, independientemente de que seas hombre o mujer”, afirmó Blanca Elsi Cruz Toledo, General Brigadier Médico Cirujano

