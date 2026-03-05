Mexicano varado en Israel logra salir por tierra hacia Egipto: SRE

GENERANDO AUDIO...

El mexicano Orlando Hércules López Miralrido, quien denunció días antes falta de apoyo en medio del conflicto en Israel, salió este miércoles de la zona de riesgo tras ingresar por vía terrestre a Taba, Egipto, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Cancillería mexicana señaló que el connacional se encuentra sano y salvo, luego de recibir acompañamiento y apoyo consular de la Embajada de México en Israel durante su traslado fuera del país.

Mexicano varado en Israel sale de Tel Aviv hacia Egipto

De acuerdo con la SRE, personal de la Embajada transportó a López Miralrido al punto de partida de un autobús habilitado por el Ministerio de Turismo de Israel, que permitió el traslado de personas varadas desde Tel Aviv hasta la ciudad egipcia de Taba.

La dependencia federal explicó que el transporte fue organizado por autoridades israelíes para evacuar a viajeros que no podían salir por vía aérea debido al cierre del espacio aéreo en la región.

Al salir de Tel Aviv, el connacional agradeció las gestiones realizadas por la Cancillería mexicana y el apoyo recibido durante los últimos días.

Denuncia previa por falta de apoyo consular

Antes de su salida de Israel, Orlando Hércules López Miralrido había difundido una carta dirigida a la presidenta de México en la que denunciaba permanecer varado en Tel Aviv sin comunicación directa ni asistencia institucional.

En el documento afirmó enfrentar condiciones de seguridad inciertas, recursos económicos limitados y poco tiempo disponible de hospedaje debido a la crisis en la región.

El connacional sostuvo que, pese al contexto internacional complejo, la protección consular es un derecho para los mexicanos en el extranjero.

También solicitó al Gobierno de México asistencia económica o logística ante la posibilidad de que el cierre del espacio aéreo se prolongara.

La SRE confirmó finalmente que el mexicano logró salir de la zona de riesgo con apoyo de la Embajada de México en Israel.

