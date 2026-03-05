Mototaxi por app: lo que debes verificar antes, durante y al terminar tu viaje

GENERANDO AUDIO...

Servicio de mototaxi por aplicación. Foto: Cuartoscruo.

El uso de mototaxis por aplicación se ha extendido en diversas ciudades debido a su rapidez y bajo costo. Sin embargo, autoridades y especialistas en movilidad advierten que este tipo de transporte puede implicar riesgos de seguridad y accidentes, especialmente cuando no existe regulación clara o supervisión del servicio.

Incluso en la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad (Semovi) ha señalado que los servicios de transporte de pasajeros en motocicleta ofrecidos por apps no cuentan con autorización oficial, por lo que su uso puede poner en riesgo la integridad de las personas usuarias.

Ante este panorama, especialistas recomiendan tomar precauciones antes, durante y después del viaje, especialmente en el caso de las mujeres, quienes enfrentan mayores riesgos de violencia en el transporte.

¿Qué revisar antes de subir a un mototaxi por app?

Antes de iniciar el viaje en mototaxi por aplicación, es recomendable verificar varios aspectos para reducir riesgos:

Confirma los datos del conductor : revisa que la fotografía, nombre y placa coincidan con los datos que muestra la app.

: revisa que la fotografía, nombre y placa coincidan con los datos que muestra la app. Comparte tu viaje en tiempo real con familiares o amigos desde la aplicación.

con familiares o amigos desde la aplicación. Revisa el casco : debe estar en buen estado y preferentemente contar con certificación.

: debe estar en buen estado y preferentemente contar con certificación. Verifica la ruta antes de subir y revisa en el mapa que sea lógica hacia tu destino.

antes de subir y revisa en el mapa que sea lógica hacia tu destino. Evita tomar el servicio en lugares aislados o de noche, si es posible.

Para mujeres, especialistas sugieren avisar a alguien cercano antes de iniciar el trayecto y mantenerse en comunicación.

Medidas de seguridad durante el viaje

Durante el trayecto, es importante mantener ciertas medidas de precaución:

Sigue la ruta en el mapa de la aplicación para detectar cambios inesperados.

para detectar cambios inesperados. No compartas información personal con el conductor.

con el conductor. Mantén el teléfono accesible por cualquier emergencia.

por cualquier emergencia. Observa el comportamiento del conductor ; si notas algo extraño, pide bajar en un lugar seguro y concurrido.

; si notas algo extraño, pide bajar en un lugar seguro y concurrido. Usa el casco correctamente ajustado.

En el caso de las mujeres, especialistas recomiendan sentarse con estabilidad y mantener distancia física, además de evitar distracciones con el celular.

¿Qué hacer después de terminar el viaje?

Al finalizar el trayecto también es importante realizar algunas acciones:

Califica el viaje en la aplicación y reporta cualquier incidente.

y reporta cualquier incidente. Verifica que hayas llegado al destino correcto antes de bajar.

antes de bajar. Guarda el registro del viaje , ya que puede ser útil en caso de algún reporte.

, ya que puede ser útil en caso de algún reporte. Reporta comportamientos inapropiados o inseguros a la plataforma.

Estas acciones ayudan a que las plataformas puedan identificar conductores con malas prácticas y mejorar los controles de seguridad.

Mototaxi por app, un servicio a debate

El uso de mototaxis por aplicación continúa generando debate entre autoridades, empresas y usuarios.

Hay quienes destacan su rapidez para desplazamientos cortos, autoridades de movilidad han advertido sobre la falta de regulación y los riesgos asociados, especialmente en caso de accidentes o problemas de seguridad.

Ante este panorama, especialistas coinciden en que la prevención y la verificación de datos dentro de la app son elementos clave para reducir riesgos al utilizar este tipo de transporte.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.