Gobernadores se pronuncian tras oleada de violencia en varias entidades tras la muerte del “Mencho”

Foto: Cuartoscuro

Tras la jornada de violencia en varias entidades tras el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, los gobernadores de Jalisco, Querétaro y Quintana Roo se pronunciaron para informar sobre las medidas de seguridad, la suspensión de actividades y el estado de alerta en sus estados.

Ambos mandatarios coincidieron en que se trata de un momento crítico que requiere coordinación total con el Gobierno Federal y temple por parte de la ciudadanía.

Jalisco: “Código Rojo” y suspensión de servicios

En primera instancia, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, calificó la jornada como un “día complejo”, resaltando que desde el primer minuto del operativo en Tapalpa mantuvo comunicación directa con el Gabinete de Seguridad federal.

De igual forma, el mandatario remarcó la activación del “Código Rojo” en todo el estado, por la coordinación de todas las corporaciones, así como la suspensión del transporte público a fin de evitar afectaciones a la población, aunque este se ha ido restableciendo de forma paulatina a lo largo del día.

Agregó que también se suspendieron los eventos masivos, así como las clases en todos los niveles en la entidad para este lunes. Mientras que, en un mensaje posterior, acotó que los trabajadores gubernamentales trabajarán de manera normal este 23 de febrero, a fin de mantener la atención a la población.

Toda vez que Lemus reconoció la determinación de las autoridades federales y el trabajo conjunto con las secretarías de la Defensa, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Gobernación (Segob).

Querétaro: 13 eventos detectados y blindaje estatal

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que el estado se encuentra en alerta máxima para evitar que la violencia de otras entidades se “contamine” hacia ese territorio.

A través de un video en X, el mandatario detalló que se registraron 13 incidentes en la entidad, entre ellos el ataque a una tienda Oxxo y dos eventos en la Carretera Federal 57, estos últimos atraídos por la Fiscalía General de la República (FGR).

Mientras que, al igual que Jalisco, se determinó la cancelación de clases en todo el estado para este lunes, como medida de extrema precaución, a la vez que aclaró que el cierre de plazas comerciales se debió a decisiones de franquicias nacionales, y no a evacuaciones forzosas. Asimismo, señaló que los cortes de luz en la ciudad fueron por causas climáticas, como el viento, y no por la violencia.

