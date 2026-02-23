La razón por la que a Nemesio Oseguera, “Mencho”, también se le conocía como el “Señor de los Gallos”

GENERANDO AUDIO...

Tras el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, donde se reportó el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ha resurgido el interés por los alias de quien fuera el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque el mundo lo conoció como “El Mencho”, en el corazón de sus dominios era respetado y temido como “El Señor de los Gallos”.

Aquí te explicamos el origen de este apodo no tan conocido y cómo se convirtió en parte de la identidad visual de su organización criminal.

Pasión por los palenques y las apuestas

De acuerdo con portales especializados en seguridad y registros de inteligencia, el apodo tiene un origen simple pero profundo en la cultura rural de México:

Nemesio Oseguera era un apasionado de las peleas de gallos. Se sabe que era un asistente frecuente a los palenques, donde apostaba grandes sumas de dinero.

Además de que se trata de una actividad sumamente típica en las zonas rurales de Michoacán, donde nació, y Jalisco, su base de operaciones, lo que le permitió conectar con la identidad local de esas regiones.

Debido a su afición, en sus inicios, antes de consolidar su imperio, era conocido simplemente como “El Gallero”, un alias que evolucionó a “El Señor de los Gallos” conforme creció su poder, así como su participación en la organización de estas peleas.

El gallo como “marca” del CJNG

Sin embargo, el alias no se quedó solo en un sobrenombre; se convirtió en la firma visual de su poderío. La figura del gallo aparecía en diversos niveles de su estructura:

Armamento de lujo: En cateos realizados a sus propiedades, se han hallado fusiles AK-47 (“cuernos de chivo”) con cachas de oro que llevan grabado un gallo en la mira. Insignias y logos: Las insignias de su grupo delictivo incluían el logo de un gallo junto a la leyenda “El Señor de los Gallos, Mencho”. Propaganda social: En las fiestas patronales de los pueblos bajo su control, era común ver a vendedores con mandiles que tenían su rostro o cajas de regalos (juguetes y despensas) marcadas con el logo del gallo.

Incluso en los eventos públicos que patrocinaba, como jaripeos, los animadores utilizaban el micrófono para dejar claro que el agasajo era pagado por el “Señor de los Gallos”.

