Líneas de autobuses suspenden viajes por violencia; ve si te afecta

Líneas de autobuses suspenden viajes. Foto ilustrativa: Getty Images.

Tras darse a conocer la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), comenzaron a reportarse varios cierres violentos en carreteras de todo el país, por lo que líneas de autobuses decidieron suspender sus viajes.

¿Qué líneas de autobuses suspenden viajes por cierres carreteros?

A través de sus redes sociales oficiales, el Grupo Estrella Blanca dio a conocer que detuvieron operaciones todas sus líneas de autobuses por el cierre total de carreteras en los siguientes estados con vehículos incendiados:

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Tamaulipas

Veracruz

Baja California

Nuevo León

Puebla

Guerrero

“Por lo anterior, y para salvaguardar la seguridad de nuestros usuarios, todas las líneas de autotransporte han detenido operaciones por recomendación de las autoridades estatales”, se lee en su comunicado.

Por esto, indicaron que si eres usuario de sus líneas de autobuses, pueden marcar sus números de atención disponibles, para cualquier cambio, cancelación o reprogramación de servicios.

Foto: Reuters

También ETN Turistar indicó en su página de Facebook que los servicios en sus líneas de autobuses se encontraban temporalmente suspendidos por los incidentes registrados y el cierre total en algunos tramos carreteros del país.

“En atención a las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades correspondientes, reanudaremos nuestras operaciones hasta que existan las condiciones adecuadas que garanticen la seguridad de nuestros usuarios”, señalaron.

Además, explicaron que si las personas cuentan con un boleto programado, en cuanto las condiciones lo permitan, podrán realizar cambios por medio de su página de internet o directamente en sus taquillas.

Algo parecido informaron ADO y Autobuses Sur, quienes en sus redes sociales dieron a conocer que por causas ajenas a sus operaciones, algunas corridas podrían presentar ajustes, cancelaciones o reprogramaciones hasta nuevo aviso.

Por esto, recomendaron consultar el estatus de sus viajes en sus canales oficiales antes de acudir a la terminal.

Foto: Reuters

