SNTE aceptará cambios a libros de texto: “Son perfectibles”

Foto: Cuartoscuro

El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, afirmó que el magisterio aceptará las correcciones a los libros de texto gratuitos que determine la autoridad educativa.

Entrevistado en el Senado, el también senador de Morena señaló que los materiales “son perfectibles” y que los ajustes que se realicen serán respaldados por maestras y maestros del país.

SNTE respalda correcciones a libros de texto

Cepeda Salas sostuvo que los libros tienen “un enfoque adecuado”, pero reconoció que pueden mejorarse. “Todo es perfectible (…) las correcciones que tengan que hacerse estamos seguros que serán aceptadas”, declaró.

Añadió que el sindicato históricamente ha apoyado los libros que se apegan al proyecto ideológico vigente en cada sexenio.

Falta presupuesto para capacitación docente

El líder sindical advirtió que hacen falta recursos para consolidar la llamada Nueva Escuela Mexicana.

Explicó que en 2018 había mil 450 millones de pesos destinados a capacitación magisterial, mientras que ahora el presupuesto es de mil 230 millones.

También reconoció que no ha existido una capacitación suficiente en primaria, secundaria y media superior sobre la metodología por proyectos.

Según dijo, los recursos actuales no son suficientes para que la Secretaría de Educación impulse acciones de actualización docente.

Opinión sobre Max Arriaga

Sobre la salida de Max Arriaga, Cepeda consideró que el exfuncionario cumplió con su papel y que su gestión buscó transformar el contenido y rumbo de la educación en México.

Señaló que en el país existen distintas corrientes ideológicas y que actualmente prevalece una visión de izquierda en materia educativa.

Por ahora, cualquier modificación a los libros de texto dependerá de las decisiones que tome la autoridad educativa federal.

