Gobierno ofrece seguir diálogo con CNTE: “No falta voluntad, falta presupuesto”

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Segob enfatizó que propuestas deben ser analizadas. Foto: Cuartoscuro

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el titular de la SEP, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE ofrecieron una conferencia conjunta tras concluir una nueva mesa de diálogo con la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, donde reiteraron que el Gobierno federal mantiene abiertas las negociaciones para atender las demandas del magisterio.

La titular de Gobernación afirmó, sobre las peticiones del magisterio disidente, que “lo que no se pueda hacer es que es por falta de presupuesto, no es por falta de voluntad”.

Los funcionarios señalaron que existe disposición para continuar revisando los planteamientos de los maestros, aunque insistieron en que cualquier propuesta debe analizarse de manera responsable y conforme a las posibilidades legales, administrativas y presupuestales.

Gobierno mantiene abiertas las mesas de negociación

Durante el encuentro con medios, los integrantes del gabinete federal afirmaron que las conversaciones con la Coordinadora continúan y que existe voluntad para construir acuerdos sobre los distintos temas planteados por los trabajadores de la educación.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación informó que durante la reunión se presentaron dos propuestas de trabajo enfocadas en los temas que la CNTE ha colocado como prioritarios: la revisión de la Ley del ISSSTE de 2007 y la desaparición de la USICAMM.

La funcionaria señaló que las autoridades plantearon instalar mesas técnicas con participación de representantes del magisterio, especialistas y dependencias federales para analizar posibles soluciones y construir acuerdos viables.

Asimismo, aseguró que el Gobierno continuará revisando temas relacionados con el sistema de pensiones, procesos laborales y otros asuntos administrativos que impactan a docentes y trabajadores de la educación.

SEP propone calendario para sustituir la USICAMM

Por su parte, Mario Delgado detalló una ruta de trabajo para avanzar en la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las principales exigencias de la Coordinadora.

La propuesta contempla instalar una mesa plural el próximo 15 de junio, realizar un diagnóstico del sistema entre junio y julio, elaborar una iniciativa de reforma durante el verano y someterla posteriormente a consulta entre docentes antes de enviarla al Congreso.

Según el secretario, el objetivo es que la nueva legislación pueda aprobarse antes de concluir el año y entrar en vigor a partir de 2027.

Gobierno destaca cambios en el ISSSTE mientras continúa discusión sobre pensiones

El director general del ISSSTE, Martí Batres, señaló que una de las principales demandas de la CNTE está relacionada con el sistema de pensiones y las condiciones de seguridad social de los trabajadores del Estado.

Durante la conferencia, afirmó que el Gobierno federal mantiene abierta la discusión sobre la Ley del ISSSTE de 2007, tema que forma parte de las mesas de trabajo planteadas al magisterio. También sostuvo que se busca mejorar la atención médica y hospitalaria que reciben los derechohabientes.

La CNTE mantiene exigencia de reunirse con Sheinbaum

Aunque el Gobierno reiteró su disposición para continuar las negociaciones, los dirigentes de la Coordinadora mantienen su demanda de sostener una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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