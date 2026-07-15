Gobierno propone homologar el delito de feminicidio con penas de hasta 70 años de prisión

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Foto: Cuartoscuro

El Gobierno federal presentó una iniciativa para homologar la investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio en todo el país. La propuesta contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión, además de establecer un mismo tipo penal y protocolos de actuación para todas las fiscalías estatales.

Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la iniciativa busca unificar los criterios con los que se persigue este delito en las 32 entidades del país.

“Se homologa el tipo penal. Comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género y se establecen 10 razones de género, entre ellas signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima y contextos de asimetría de poder. Se establece una pena ya homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión“.

Iniciativa contempla 19 agravantes para aumentar las penas

La propuesta también incorpora 19 agravantes que permitirán incrementar la sanción en casos específicos.

Entre ellas se consideran situaciones en las que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando el delito sea cometido por un servidor público o existan actos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.

“Cuando la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad, que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, se cometa por una persona servidora pública o la víctima presente signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables“.

Buscan unificar protocolos de investigación en todo el país

La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres de la FGR, Maribel Bojorges Beltrán, señaló que la iniciativa establece que todas las autoridades deberán adoptar los mismos protocolos de investigación, incorporando perspectiva de género y coordinación institucional.

“Estos protocolos deberán incorporar, entre otros elementos, la perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y una coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas“.

Además, el proyecto establece que la unidad o fiscalía especializada que inicie la investigación y el Ministerio Público deberán intervenir de forma continua durante todas las etapas del procedimiento penal para garantizar la protección de las víctimas.

La iniciativa también plantea que la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías estatales cuenten con unidades especializadas, integradas por ministerios públicos, policías, personal técnico y peritos capacitados en la investigación y atención de casos de feminicidio.

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