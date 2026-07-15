FGR revela nuevos peritajes sobre “Jando” en investigación del vuelo de Ismael “N” y Joaquín “N”

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FGR informa sobre el piloto que llevó a EE. UU. a al “Mayo”. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Mauro Alberto “N”, también identificado como Alejandro “N” y conocido con el alias de “Jando“, presenta coincidencias de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 26 de junio de 2024 a Ismael “N” y Joaquín “N” de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, Estados Unidos, de acuerdo con nuevos indicios incorporados a las carpetas de investigación.

La Fiscalía detalló que los hallazgos fueron localizados en junio de 2026, cuando la actual titular de la institución y su equipo revisaron las carpetas de investigación relacionadas con el caso.

Según la información difundida por la FGR, las coincidencias fueron establecidas a partir de peritajes de voz y huellas dactilares, integrados como parte de las investigaciones que mantiene abiertas la institución.

Así fue la detención de “Jando” en Sinaloa

La FGR recordó que Mauro Alberto “N” fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, luego de que integrantes de un grupo delictivo que se desplazaban en un vehículo con blindaje agredieran a elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Durante ese operativo murió un elemento del Ejército, mientras que otros cinco militares resultaron heridos, de acuerdo con la información oficial.

Tras su detención y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, el detenido se identificó con un nombre distinto. Posteriormente, las pruebas periciales realizadas por la institución permitieron establecer su identidad como Mauro Alberto “N”, también conocido como Alejandro “N”, alias “Jando”.

La Fiscalía indicó que se vinculó a proceso por diversos delitos e identificado como integrante de un grupo delictivo del Cártel de Sinaloa, al que atribuyó un nivel relevante dentro de esa organización y un riesgo para la seguridad nacional.

Asimismo, señaló que durante los interrogatorios negó tener vínculos con la organización delictiva.

FGR mantiene abiertas las investigaciones

La Fiscalía informó que Mauro Alberto “N”, alias “Jando”, se entregó en agosto de 2025, junto con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

No obstante, precisó que esa entrega no extingue las investigaciones relacionadas con el caso.

La institución indicó que conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás elementos integrados en las carpetas de investigación.

Además, señaló que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre México y Estados Unidos, conforme avancen las investigaciones.

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