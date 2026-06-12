Gobierno reconoce contradicción en reforma de pensiones, afirma despacho legal

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Gobierno habría admitido fallas en reforma pensionaria. Foto: Getty

La firma Lazcano & Associates Consejeros Legales informó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) reconoció, mediante un oficio, una presunta contradicción interna en la reforma al artículo 127 constitucional, relacionada con el cálculo y límites de las pensiones de jubilados.

De acuerdo con el despacho jurídico, este reconocimiento respalda los argumentos que ha sostenido en diversos juicios de amparo promovidos contra la reforma, al considerar que existe una inconsistencia que la haría inaplicable en los términos en que fue promulgada.

Despacho afirma que persiste incertidumbre sobre las pensiones

Pese al reconocimiento señalado por la firma legal, Lazcano & Associates aseguró que el problema de fondo continúa, debido a que el artículo segundo transitorio del decreto permanece vigente.

Según el despacho, mientras esta disposición continúe en la Constitución, las pensiones de miles de jubilados podrían modificarse “hacia arriba o hacia abajo” dependiendo de criterios gubernamentales, sin que exista, aseguran, un procedimiento claro o mecanismos de defensa para los beneficiarios.

Asimismo, señalaron que existe incertidumbre respecto al cálculo del tope pensionario, al considerar que no existe una cifra pública y verificable sobre la integración total del salario presidencial, parámetro que, afirman, es utilizado como base para determinar dichos límites.

#ReformaPensiones #Amparo

COMUNICADO PÚBLICO

Ciudad de México, junio de 2026 |

Nuestra defensa tenía razón.

El problema de fondo persiste y exigimos justicia.

Lazcano & Associates – Consejeros Legales. @ForoConstMex pic.twitter.com/Zs4Hl4DfQz — Román Lazcano (@RomanLazcano) June 12, 2026

Solicitan mayor transparencia sobre el salario presidencial

La firma jurídica indicó que ha solicitado a las autoridades judiciales que se obligue a transparentar la integración completa de las percepciones presidenciales, incluyendo prestaciones y apoyos en especie, con el objetivo de que el cálculo de los topes pensionarios sea verificable.

En ese sentido, señalaron que corresponde al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa analizar los argumentos planteados en los recursos promovidos por personas jubiladas.

Advierten posible recurso ante instancias internacionales

Lazcano & Associates sostuvo que, de mantenerse vigente el artículo transitorio y de no existir un recurso judicial efectivo para impugnarlo, valorarán acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El despacho argumentó que la aplicación retroactiva de disposiciones relacionadas con pensiones podría vulnerar derechos patrimoniales protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, criterio que, afirmaron, ha sido abordado previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, la firma reiteró que continuará con la estrategia jurídica emprendida en defensa de sus clientes, mientras el Poder Judicial resuelve los recursos actualmente en trámite.

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