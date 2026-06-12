Trabajo forzoso, trata y explotación: los riesgos que enfrentan miles de niños

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Hay 3.7 millones de niños en esa condición. Foto: Cuartoscuro

El trabajo infantil provoca que los niños y adolescentes enfrenten condiciones de explotación y trata de personas, principalmente por problemas económicos tanto en las ciudades como zonas rurales de México, de acuerdo con María del Carmen Macías Vázquez, investigadora de la Universidad Nacional de México (UNAM).

Este viernes 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha que sirve para visibilizar e impulsar estrategias que disminuyan esta problemática.

De acuerdo con la revista UNAM global, la investigadora indicó que existen desigualdades entre los niños que viven en las ciudades y en poblaciones rurales.

Aseguró que el trabajo infantil abarca la agricultura, la minería o el trabajo en la calle dentro del comercio informal.

“Ya no se sabe si el niño sale a trabajar por necesidad o porque alguien está explotando su condición de menor”, añadió.

La pobreza es uno de los principales factores del trabajo infantil en México es la pobreza. Esta problemática no sólo depende de la familia, sino de un sistema económico y de políticas públicas efectivas.

“México sigue teniendo sectores muy pobres, que en general ubicamos en el ámbito rural, pero también existen en las ciudades”, subrayó.

Trabajo infantil es “responsabilidad de todos”

María del Carmen Macías subrayó que el trabajo infantil es una problemática compleja, “pero no imposible de resolver” en México.

“La responsabilidad es de todos, pero no como eslogan. No podemos darle la espalda al problema. Tenemos que hacer algo. La responsabilidad es de todos, pero principalmente del Estado”, mencionó.

Además, la especialista subrayó que falta armonizar las leyes para comprender mejor esta situación y priorizar medidas preventivas para erradicar el trabajo infantil, en lugar de impulsar penas contra algún familiar vulnerable que haya propiciado esta actividad.

Consideró que las medidas preventivas a favor de padres y del menor afectado ayudaría a comprender mejor esta problemática.

El trabajo infantil en México

En México, existían 3 millones 700 mil niños y adolescentes, de 5 a 18 años, en condición de trabajo infantil, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del Inegi.

Esta práctica se clasifica entre ligera, peligrosa, forzada y doméstica en condiciones no adecuadas. Su práctica depende de la edad y tipo de actividad económica.

De esos 3 millones 700 mil infantes, 2.1 millones realizaban alguna actividad no permitida; de estos, el 92.5% realizó labores consideradas peligrosas, como la minería o labores agropecuarias. Asimismo, 1.9 millones se dedicaron a labores domésticas en condiciones no adecuadas.

Para el 2022, el trabajo infantil se concentraba en:

Chiapas

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Zacatecas

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