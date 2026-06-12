Cómo saber si un número es fraude con la nueva herramienta de Condusef

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Imagen ilustrativa. Shutterstock.

La Condusef sacó un nuevo buscador para detectar números que tengan alguna queja por fraude; además, puedes registrar algún número sospechoso como medida para frenar este delito.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanzó esta herramienta digital durante este mes de junio.

Sirve para que la población consulte números telefónicos e identifique llamadas sospechosas antes de compartir información personal o bancaria.

¿Qué puedo hacer en el buscador de números de la Condusef?

Revisar si un número telefónico tiene algún reporte por posible fraude.

Registrar nuevos números relacionados a este delito.

Generar una base de datos ciudadana para alertar a otros usuarios.

Contribuir a la detección temprana de posibles fraudes financieros.

Dicha herramienta digital se enfoca principalmente en las llamadas y mensajes que delincuentes realizan para hacerse pasar por bancos, financieras u otras instituciones para obtener datos personales o bancarios.

¿Cómo saber si un número es fraude con la plataforma de la Condusef?

Anota el número sospechoso. Ingresa al portal de Condusef. Busca la sección de consulta y reporte. Ingresa el número sospechoso. Verifica el número. Reporta el número si es necesario para prevenir de un fraude.

Recomendaciones de Condusef

En un comunicado, la Comisión destacó que las instituciones bancarias no solicitan la siguiente información por teléfono o mensaje:

NIP.

Contraseñas.

Tokens.

Códigos de seguridad.

Claves de acceso a aplicaciones bancarias.

De igual forma, Condusef aconsejó:

No compartir información personal o bancaria.

personal o bancaria. No realizar transferencias durante una llamada.

durante una llamada. Verificar directamente con la institución financiera cualquier solicitud inusual.

Por eso, el buscador de números de la Condusef forma parte de una estrategia para frenar los delitos telefónicos en el país, los cuales mantienen una tendencia al alza.

Cifras de la propia dependencia confirman que el 37.4% de las reclamaciones recibidas durante el primer trimestre de 2026 estuvieron directamente vinculadas a posibles fraudes financieros.

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