Desde restaurantes hasta ópticas: beneficios del Inapam para el Día del Padre

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Lugares ofrecen descuentos con credencial Inapam. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) se podrán obtener los descuentos en alimentos, salud, vestido, calzado y hasta servicios de transporte que el instituto tiene vigentes para todo el año y que podrían ser aprovechados este Día del Padre.

Tres descuentos para aprovechar el Día del Padre con la credencial del Inapam

Descuentos en alimentos

Si entre los planes para el Día del Padre está salir a comer, con la credencial del Inapam se ofrecen descuentos desde tortillerías hasta restaurantes a lo largo y ancho del país.

Los descuentos van desde el 5% hasta el 50%. Entre los sitios donde se hacen válidos con la credencial del Inapam se encuentran:

Tortillería Lupita en Coyuca de Benítez, Guerrero, con 50% de descuento

Restaurante La mar y peña en La Paz, Baja California Sur, con 15% de descuento

Restaurante Frailes Grill en Villaflores, Chiapas con 10% de descuento

Restaurante Nuevo Tehuacán en Cuauhtémoc, Ciudad de México, con 10% de descuento

Restaurante Los Girasoles en El Oro, Estado de México, con 10% de descuento

Servicios de salud

En los servicios de salud también se pueden obtener descuentos presentando la credencial del Inapam. Entre los beneficios se encuentran:

Óptica arte en Aguascalientes con 50% de descuento

Centro de la Columna Vertebral S.C en Álvaro Obregón, Ciudad de México, con 20% y 50% de descuento

Acupuntura medicina integral en Benito Juárez, Ciudad de México, con 30% y 40% de descuento

Calzado y vestido

Además, para celebrar el día del padre también hay descuentos en zapaterías de diversos estados. Por ejemplo:

Zapatería Baltaconfor en Coyoacán, Ciudad de México, con 7% de descuento

Grupo Julio, S.A. DE C.V. sucursal Madero, Cuauhtémoc, Ciudad de México, con 15% de descuento

Zapatería La Gran Bota – Tienda Flexi en Saltillo, Coahuila, con 10% de descuento

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