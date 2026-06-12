Desde restaurantes hasta ópticas: beneficios del Inapam para el Día del Padre
Con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) se podrán obtener los descuentos en alimentos, salud, vestido, calzado y hasta servicios de transporte que el instituto tiene vigentes para todo el año y que podrían ser aprovechados este Día del Padre.
Tres descuentos para aprovechar el Día del Padre con la credencial del Inapam
- Descuentos en alimentos
Si entre los planes para el Día del Padre está salir a comer, con la credencial del Inapam se ofrecen descuentos desde tortillerías hasta restaurantes a lo largo y ancho del país.
Los descuentos van desde el 5% hasta el 50%. Entre los sitios donde se hacen válidos con la credencial del Inapam se encuentran:
- Tortillería Lupita en Coyuca de Benítez, Guerrero, con 50% de descuento
- Restaurante La mar y peña en La Paz, Baja California Sur, con 15% de descuento
- Restaurante Frailes Grill en Villaflores, Chiapas con 10% de descuento
- Restaurante Nuevo Tehuacán en Cuauhtémoc, Ciudad de México, con 10% de descuento
- Restaurante Los Girasoles en El Oro, Estado de México, con 10% de descuento
- Servicios de salud
En los servicios de salud también se pueden obtener descuentos presentando la credencial del Inapam. Entre los beneficios se encuentran:
- Óptica arte en Aguascalientes con 50% de descuento
- Centro de la Columna Vertebral S.C en Álvaro Obregón, Ciudad de México, con 20% y 50% de descuento
- Acupuntura medicina integral en Benito Juárez, Ciudad de México, con 30% y 40% de descuento
- Calzado y vestido
Además, para celebrar el día del padre también hay descuentos en zapaterías de diversos estados. Por ejemplo:
- Zapatería Baltaconfor en Coyoacán, Ciudad de México, con 7% de descuento
- Grupo Julio, S.A. DE C.V. sucursal Madero, Cuauhtémoc, Ciudad de México, con 15% de descuento
- Zapatería La Gran Bota – Tienda Flexi en Saltillo, Coahuila, con 10% de descuento
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