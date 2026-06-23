Golpe al crimen: decomisan más de 3 toneladas de cocaína y armas en Guerrero y Tlaxcala

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Decomiso de cocaína en Tlaxcala se suma a operativos en Guerrero Foto: SSSPC

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aseguraron cerca de una tonelada de cocaína en Tlaxcala. La acción se suma a otro aseguramiento de cocaína en Guerrero, donde autoridades federales incautaron más de 2.1 toneladas de droga y detuvieron a cinco personas.

Cateo en Tlaxcala deja aseguramiento de cocaína y armas

Los agentes recopilaron datos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control, quien autorizó la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.

Durante el despliegue coordinado entre fuerzas federales, los elementos ingresaron al predio y localizaron 900 paquetes con cocaína, además de seis armas de fuego largas, cartuchos y diverso equipo táctico.

¿Cuántas dosis de droga se evitaron distribuir?

El aseguramiento permitió evitar la distribución de aproximadamente un millón 800 mil dosis de cocaína.

Asimismo, estimaron que la afectación económica para los grupos delictivos involucrados asciende a cerca de 194 millones de pesos, derivado del decomiso realizado en territorio tlaxcalteca.

El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades mientras avanzan las diligencias ministeriales.

Personal de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico ejecutaron una orden de cateo en Tlaxcala, donde aseguraron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico.

Asimismo, en operaciones marítimas encabezadas por @SEMAR_mx en… pic.twitter.com/aNPVGSp6lz — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 22, 2026

Operativos marítimos en Guerrero suman más decomisos de cocaína

La Semar informó que esta acción forma parte de una estrategia de combate al tráfico de drogas que también ha dado resultados en el litoral del Pacífico mexicano.

En operaciones recientes realizadas en aguas de Guerrero, personal naval aseguró más de 2.1 toneladas de cocaína y logró la detención de cinco personas presuntamente vinculadas con el traslado de cargamentos ilícitos.

Vigilancia permanente en mares mexicanos

Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de las acciones permanentes de vigilancia en mares mexicanos para detectar e interceptar embarcaciones utilizadas para el transporte de sustancias ilícitas hacia territorio nacional.

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