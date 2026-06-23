Sheinbaum responde a polémica por reforma electoral en Michoacán: “No se le cierra la puerta a nadie”

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Las medidas en Michoacán ponen trabas al Movimiento del Sombrero. Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum aseguró este 23 de junio que la reforma electoral en Michoacán no implica cerrar la puerta a las candidaturas independientes, al responder a los señalamientos realizados por el Movimiento del Sombrero, agrupación que acusa que los cambios aprobados por el Congreso estatal afectan su participación rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su conferencia matutina, la presidenta señaló que las decisiones relacionadas con la reforma corresponden al Congreso de Michoacán y no al Gobierno federal. Además, sostuvo que existen mecanismos legales para impugnar cualquier disposición que se considere contraria a la Constitución o a las leyes electorales.

“No le cierra la puerta a nadie tan es así que están cuatro partidos ahora buscando el registro y el Instituto Nacional Electoral tendrá que determinar si en efecto cumplieron con todos los requisitos de ley para poder registrarse”, expresó.

La mandataria indicó que los cuestionamientos sobre los requisitos incorporados a la legislación electoral estatal deben dirigirse al Congreso michoacano, instancia que aprobó las modificaciones.

Reforma electoral en Michoacán y postura de Sheinbaum

La presidenta rechazó que exista un intento del Gobierno federal o de la llamada Cuarta Transformación para impedir la participación de organizaciones ciudadanas o movimientos independientes.

Explicó que actualmente existen cuatro organizaciones en proceso de obtener el registro como partidos políticos y recordó que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) determinar si cumplen con los requisitos legales para competir en los comicios de 2027.

Sheinbaum también recordó que la legislación electoral establece reglas específicas para los nuevos partidos políticos. Como ejemplo, mencionó el proceso que siguió Morena antes de participar en alianzas electorales.

Según expuso, una vez obtenido el registro, las organizaciones políticas deben cumplir con los procedimientos establecidos por la ley antes de concretar coaliciones o acuerdos electorales.

Cambios aprobados por el Congreso de Michoacán

La reforma electoral fue aprobada por el Congreso de Michoacán el 27 de mayo de 2026 y generó inconformidad entre integrantes del Movimiento del Sombrero y otros actores políticos.

Entre los cambios incluidos en la reforma destacan:

Requisitos más estrictos para aspirantes a cargos de elección popular

más para aspirantes a cargos de elección popular Impedimentos para que deudores alimentarios, personas sentenciadas por corrupción o sancionadas por violencia política de género puedan contender

Posibilidad de anular elecciones cuando se compruebe intervención del crimen organizado que afecte la libertad del voto

Nuevas reglas para las candidaturas independientes

Uno de los aspectos que ha generado mayor controversia es la disposición que impide que las candidaturas independientes compartan plataformas, símbolos, propaganda o estrategias de campaña.

De acuerdo con la reforma, quienes participen bajo esta figura deberán realizar sus campañas de manera individual, sin coordinación colectiva.

Sobre este punto, Sheinbaum señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación, el objetivo es que las candidaturas independientes estén sujetas a requisitos similares a los que enfrentan los partidos políticos.

Qué es el Movimiento del Sombrero

El Movimiento del Sombrero surgió en Uruapan como una organización ciudadana impulsada por el entonces alcalde independiente Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

El grupo adoptó el sombrero como símbolo de identidad y buscó reunir a distintos sectores sociales bajo una propuesta política independiente.

La agrupación ha manifestado su rechazo a la reforma electoral al considerar que limita la posibilidad de que movimientos ciudadanos participen con una identidad común en los procesos electorales.

Desde el anuncio de las modificaciones legales, integrantes del movimiento y la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, expresaron desacuerdo con algunos de los cambios aprobados por el Congreso estatal.

El futuro del movimiento tras la muerte de Carlos Manzo

El Movimiento del Sombrero también enfrenta un proceso de reorganización interna tras la muerte de Carlos Manzo.

De acuerdo con el diputado local Carlos Alejandro Tafolla Bautista, el grupo deberá definir una propuesta para ocupar la alcaldía una vez que el Congreso de Michoacán declare la ausencia definitiva del edil.

Tafolla señaló que la persona que continúe con el proyecto deberá surgir del propio movimiento, con el objetivo de mantener el origen independiente de la administración municipal.

Tras el fallecimiento de Manzo, Grecia Quiroz difundió un mensaje en el que llamó a la ciudadanía a manifestarse de manera pacífica y sostuvo que el movimiento continuará activo.

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