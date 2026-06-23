El Servicio Militar Nacional será más corto desde 2026; adiestramiento durará tres meses por escalón

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Foto: Cuartoscuro

No olvides que a partir de 2026, el Servicio Militar Nacional (SMN) reducirá su duración, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implementara un nuevo esquema de adiestramiento que contempla dos escalones de 13 sesiones sabatinas cada uno, equivalentes a tres meses de capacitación por etapa.

La modificación forma parte de los cambios anunciados por las autoridades militares dentro de las fases de cumplimiento del Servicio Militar Nacional obligatorio, proceso que deben realizar los jóvenes mexicanos al cumplir la mayoría de edad, así como los remisos y mujeres voluntarias que decidan participar.

¿Cómo será el nuevo adiestramiento del Servicio Militar Nacional?

De acuerdo con la Sedena, la fase de adiestramiento será una de las principales modificaciones a partir de 2026. El programa estará integrado por dos escalones, cada uno conformado por 13 sesiones sabatinas, desarrolladas en un horario de 07:00 a 13:00 horas.

Durante este periodo, las y los participantes recibirán capacitación en los Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, donde se impartirán conocimientos básicos sobre la doctrina militar vigente y otras actividades relacionadas con la formación cívica y militar.

Asimismo, quienes cumplan con la modalidad de servicio encuadrado podrán realizar su capacitación dentro de una Compañía del Servicio Militar Nacional durante tres meses de manera interna, de lunes a viernes y los sábados hasta las 11:00 horas.

Las cinco fases para cumplir con el Servicio Militar Nacional

El cumplimiento del Servicio Militar Nacional se mantiene dividido en cinco etapas:

Alistamiento. Consiste en el registro de jóvenes de la Clase, remisos y mujeres voluntarias para obtener la Cartilla de Identidad Militar.

Sorteo. Se realiza durante noviembre para determinar la modalidad en que cada ciudadano cumplirá con su obligación militar, ya sea encuadrado o a disponibilidad.

Reclutamiento. Tiene lugar durante enero, cuando los ciudadanos entregan su cartilla y documentación correspondiente ante las autoridades militares.

Adiestramiento. Es la fase de capacitación que, a partir de 2026, tendrá una duración reducida bajo el nuevo esquema.

Liberación. Se lleva a cabo durante diciembre con la entrega de las cartillas liberadas y hojas de liberación a quienes cumplieron satisfactoriamente con el servicio.

¿Qué documentos se requieren para el reclutamiento?

Los jóvenes que resulten convocados deberán presentar:

Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial con fotografía.

CURP.

En caso de haber cambiado de residencia o contar con una cartilla expedida en otro municipio o consulado mexicano en el extranjero, será necesario tramitar previamente un Aviso de Cambio de Domicilio y presentar documentación adicional que acredite la nueva dirección.

¿Cuándo se entrega la cartilla liberada?

La fase de liberación se desarrolla durante diciembre de cada año. Posteriormente, las cartillas y hojas de liberación pueden recogerse en las Oficinas de Reclutamiento de las Zonas Militares y Navales entre enero y junio.

Las autoridades recordaron que la documentación que no sea recogida por sus titulares es destruida el 1 de julio de cada año, por lo que exhortaron a los conscriptos a realizar el trámite dentro de los plazos establecidos.