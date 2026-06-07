Autoridades incautan 1.3 toneladas de cocaína en Guerrero

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Decomisan 1.3 toneladas de cocaína en Guerrero. Foto: Gobierno de México.

Autoridades federales incautaron 1.3 toneladas de presunta cocaína en Guerrero tras un operativo realizado por personal de la Secretaría de Marina (Semar) y la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

El aseguramiento ocurrió en aguas del Océano Pacífico, al sur del estado de Guerrero, en inmediaciones de la localidad de Boca Chica, municipio de Tecpan de Galeana.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la acción se derivó de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima efectuados por personal naval, quienes detectaron diversos bultos en la franja costera. Tras su localización, los paquetes fueron asegurados de manera inmediata.

Como parte de las acciones de vigilancia marítima, personal de @SEMAR_mx aseguró aproximadamente 1.3 toneladas de cocaína frente a las costas de Guerrero.



Con este aseguramiento se evitó que cerca de 2.6 millones de dosis llegaran a las calles. En la presente administración se… pic.twitter.com/QqnUJjoHfb — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 7, 2026

Presunta cocaína en Guerrero

Durante las labores de vigilancia, los elementos navales aseguraron un total de 29 bultos que contenían una sustancia con características similares a la cocaína.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el peso aproximado del cargamento, incluyendo el embalaje, fue de 1 mil 360 kilogramos de presunta cocaína.

Posteriormente, los bultos fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una aeronave de la Armada de México para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

El material asegurado quedó bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que integrará la carpeta de investigación y determinará el peso ministerial del cargamento.

Aseguramiento de cocaína

Según la Semar, este aseguramiento representa una afectación económica estimada en 283 millones de pesos para grupos delictivos.

Asimismo, la institución indicó que con esta acción se evitó que aproximadamente 2.6 millones de dosis llegaran a la sociedad.

Las autoridades señalaron que el resultado forma parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima implementadas en aguas nacionales para detectar y asegurar cargamentos relacionados con actividades ilícitas.

Operativo de Marina

La dependencia federal informó que, durante la presente administración, suman más de 71 toneladas de cocaína aseguradas en el mar.

Precisó que una vez que se determine el peso ministerial del cargamento asegurado frente a las costas de Guerrero, éste será incorporado a la estadística oficial de decomisos realizados por las autoridades federales.

Además, destacó que estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que desarrolla la Armada de México en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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