Goteras obligan a poner cubetas en Cámara de Diputados

La lluvia provocó goteras en la Cámara de Diputados. Foto: Especial | Cuartoscuro.

La lluvia de este miércoles entró al salón de sesiones de la Cámara de Diputados, donde varias goteras obligaron a retirar el sistema de votación y asistencia en al menos ocho curules para evitar daños mayores.

El incidente ocurrió en el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, luego de las precipitaciones registradas durante la tarde. Como medida inmediata, el personal colocó algunas cubetas en pleno recinto legislativo para contener el agua que se filtraba desde el techo.

Goteras en la Cámara de Diputados

Las filtraciones se detectaron al término de la sesión de la Comisión Permanente, cuando se observó que el agua comenzaba a caer sobre varios curules.

Ante esta situación, trabajadores de la Cámara actuaron de forma preventiva y retiraron ocho curules, pertenecientes a diputados de Morena, así como los sistemas electrónicos de registro de asistencia y votación, con el objetivo de evitar que el agua dañara el equipo.

La imagen de cubetas colocadas en las curules se volvió la solución provisional mientras se atendía la gotera, una escena que dejó en evidencia las filtraciones dentro de la Cámara. Hasta el momento, no se reportaron daños permanentes en el mobiliario ni afectaciones al calendario legislativo.

