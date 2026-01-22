Proponen 3 monedas para el Mundial 2026: cómo serán y cuánto valdrán

GENERANDO AUDIO...

Proponen monedas del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

Con el Mundial 2026 en puerta, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para acuñar monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Se somete a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se establecen las características de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial FIFA 2026, organizada por México-Estados Unidos- Canadá”, detalla el texto

El documento fue enviado por la Secretaría de Gobernación y dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Kenia López Rabadán.

¿Cómo podrían ser las monedas del Mundial 2026?

Previo al envío de la iniciativa a la Cámara de Diputados, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó decreto por el que se establecen las características que tendrían la monedas.

Una sería hecha de oro puro, con un valor nominal de 25 pesos cada una. Estas piezas serán circulares, con un diámetro de 23 milímetros, elaboradas con oro de ley 0.999, y un peso equivalente a un cuarto de onza troy. En el anverso llevarán el Escudo Nacional y la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, mientras que el reverso tendrá un diseño alusivo al Mundial FIFA 2026, que será definido por el Banco de México.

Una segunda moneda estaría hecha de plata pura, con valor de 10 pesos, un diámetro de 40 milímetros y un peso de una onza troy de plata.

Además, el decreto incluye monedas bimetálicas con valor de 20 pesos, de forma dodecagonal, similares a otras monedas conmemorativas recientes.

El decreto establece que el Banco de México tendrá hasta 90 días para definir los diseños finales. Las monedas podrán comenzar a acuñarse 30 días después, y la Casa de Moneda de México realizará los ajustes técnicos necesarios.

