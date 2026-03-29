Greenpeace pide fotos del derrame en el Golfo de México; buscan evidenciar daños

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Limpieza en playas de Veracruz. Foto: Cuartoscuro

A casi un mes del derrame de petróleo en el Golfo de México, Greenpeace México impulsa el registro fotográfico de los daños en Veracruz y Tabasco, ante lo que consideran falta de atención oportuna y opacidad por parte de las autoridades.

Derrame de petróleo afecta playas

De acuerdo con la organización, el derrame —detectado desde el 1 de marzo— continúa impactando playas, manglares y lagunas a lo largo de la línea costera, por lo que se ha promovido la documentación ciudadana como una herramienta clave para evidenciar la magnitud del problema.

En este contexto, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, junto con habitantes de las zonas afectadas, elaboró el mapa interactivo “Sitios Afectados-Derrame de Petróleo Veracruz-Tabasco 2026”, donde se concentran fotografías y reportes generados directamente en territorio.

Greenpeace México señaló que también existen imágenes satelitales de la European Space Agency que evidencian un conocimiento temprano del derrame, así como una contención insuficiente, luego de que el 19 de febrero la mancha alcanzó cerca de 300 kilómetros cuadrados en la superficie del mar frente a Tabasco, con dirección hacia Pajapan, Veracruz.

La organización acusó que el gobierno federal intenta desacreditar estos registros ciudadanos para justificar la falta de respuesta ante la contingencia ambiental.

¿Cómo documentar las afectaciones?

Ante ello, hizo un llamado a la población a sumarse como “activistas digitales”, enviando fotografías y evidencia de los impactos en sus comunidades, con datos de lugar y fecha, para fortalecer el monitoreo independiente del derrame. Aquí puedes mandar las imagenes.

Greenpeace advirtió que este tipo de incidentes no son aislados, sino parte de la operación de la industria petrolera, lo que mantiene en riesgo constante a los ecosistemas y comunidades del Golfo de México.

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