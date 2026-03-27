Golfo de México: qué son las chapopoteras y por qué están en investigación por derrames

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Chapopoteras naturales son señaladas por derrame de hidrocarburos. Cuartoscuro

El secretario de Marina informó que el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México podría tener distintos orígenes, entre ellos las chapopoteras naturales, lo que ha generado interés sobre qué son estos fenómenos y cómo se forman.

Durante la conferencia del jueves 26 de marzo, el almirante Raymundo Pedro Morales explicó que el derrame afecta principalmente a Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Señaló que se han identificado tres posibles fuentes: un buque que estuvo en las inmediaciones de Coatzacoalcos, emanaciones naturales y otras posibles causas aún en análisis.

¿Qué son las chapopoteras naturales?

De acuerdo con Petróleos Mexicanos, las chapopoteras naturales son emanaciones de hidrocarburos que forman parte del proceso de migración del petróleo desde su origen hasta los yacimientos.

Pemex detalla que el petróleo se genera en rocas profundas y se desplaza a través de conductos permeables hacia rocas porosas donde se acumula. Cuando no existen capas impermeables que lo contengan, el hidrocarburo puede salir a la superficie.

Este proceso da lugar a las chapopoteras, que pueden presentarse como filtraciones de hidrocarburos líquidos o gaseosos.

Chapopoteras en el Golfo de México

En el suroeste del Golfo de México, sobre la plataforma y el talud continental, son comunes las emanaciones naturales de hidrocarburos fósiles y gas metano.

Estas formaciones se han identificado en zonas como la Sonda de Campeche y frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz. Históricamente, estas emanaciones permitieron detectar la presencia de grandes yacimientos petroleros.

¿Existen chapopoteras en otros países?

Pemex señala que este fenómeno no es exclusivo de México. Se ha registrado en distintas regiones del mundo, principalmente en países con actividad petrolera, como:

Estados Unidos, en el Golfo de México

Irak, en el Golfo Pérsico

Países Bajos, en el Mar del Norte

Venezuela

Las chapopoteras pueden presentarse tanto en tierra como en el mar y se caracterizan por la filtración natural de hidrocarburos provenientes de acumulaciones subterráneas.

Derrame en el Golfo: hipótesis sobre su origen

El especialista en temas energéticos Gustavo Montiel explicó que el derrame podría tener tres posibles orígenes:

Emanaciones naturales (chapopoteras)

Un buque fondeado

Fuga en infraestructura petrolera

Indicó que la hipótesis del buque ha sido descartada por falta de información oficial, mientras que la opción de chapopoteras resulta poco probable, ya que suele estar asociada a yacimientos previamente identificados.

Señaló que, hasta el momento, no existe una investigación concluyente que determine el origen exacto del hidrocarburo, aunque consideró más viable que provenga de instalaciones petroleras.

Riesgos y análisis del derrame de hidrocarburo

El especialista indicó que es posible analizar muestras del hidrocarburo para identificar su origen, aunque cuestionó el tiempo que han tardado las autoridades en ofrecer información.

También advirtió sobre posibles riesgos ambientales y a la salud, y mencionó que en algunas zonas ya se ha restringido el consumo de productos del mar.

Agregó que este derrame es independiente de otro incidente reciente en la refinería de Dos Bocas, el cual estaría relacionado con una fuga o desbordamiento interno.

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