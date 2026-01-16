San Marcos otra vez: imágenes en CDMX y estados del sismo de 5.0 en Guerrero

GENERANDO AUDIO...

Sismo de 5.0 activa alerta en Ciudad de México y otros estados. Foto: Cuartoscuro

El sismo de 5.0 tuvo su epicentro a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero, con una profundidad de 10 kilómetros, según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y fue perceptible en diversas regiones del país, incluida la Ciudad de México (CDMX).

Intensidad del sismo y zonas donde fue perceptible

Según la señal del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, el sismo de 5.0 fue percibido con intensidad entre fuerte y extremo en la costa de Guerrero, incluido el puerto de Acapulco, así como en Puebla, Estado de México y la Zona Conurbada de la CDMX.

Activación de la alerta sísmica en CDMX

En la Ciudad de México, la alerta sísmica se activó en diversos puntos, entre ellos el Cerro de la Estrella, en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo e Iztacalco.

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Benito Juárez

Alcaldía Miguel Hidalgo

Puebla

Poblanos desalojaron durante el sismo.

Estado de México

Además, habitantes de Lerma, en el Estado de México (Edomex), sintieron el movimiento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.