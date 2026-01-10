GENERANDO AUDIO...

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que este sábado10 de enero se han registrado más de 50 sismos en México, algunos, replicas del ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero. El estado donde más ha temblado es precisamente Guerrero. En Uno Tv te decimos qué hacer ante un sismo.

Sismos en México: Guerrero concentra la mayor actividad

La mayor concentración de sismos se presentó en el estado de Guerrero, principalmente en las inmediaciones del municipio de San Marcos, donde se registraron movimientos con magnitudes que oscilaron entre 1.7 y 3.6 grados. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) indicó que esta actividad corresponde a la liberación de energía posterior al sismo del 2 de enero, fenómeno común en zonas con alta actividad tectónica.

Reporte del Servicio Sismológico Nacional por entidad

El listado del SSN detalla que, además de Guerrero, se registraron sismos en México en entidades como:

Baja California Sur

Chiapas

Oaxaca

Colima

Veracruz

y Chihuahua.

Otros movimientos relevantes incluidos en el informe del Servicio Sismológico Nacional (SSN) fueron:

Sismo de magnitud 4.1 al noroeste de Cintalapa, Chiapas

Sismo de magnitud de 4.0 al sureste de Crucecita, Oaxaca

Sismo de magnitud de 4.2 al noreste de Pedro Meoqui, Chihuahua .

. En Baja California Sur también se reportaron múltiples sismos de magnitudes menores, principalmente cerca de San José del Cabo.

Qué hacer ante un sismo, según recomendaciones oficiales

Ante los sismos en México, Uno Tv te recomienda:

Conservar la calma

Alejarse de objetos que puedan caer

No usar elevadores y ubicarse en zonas de menor riesgo

En espacios abiertos, se sugiere mantenerse lejos de postes, cables y fachadas

Mantenerse informado por fuentes oficiales como el SSN

