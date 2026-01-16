Suena Alerta Sísmica en CDMX; movimiento casi imperceptible

Foto: Getty Images

Un sismo de magnitud 5.3 se registró la madrugada de este viernes 16 de enero San Marcos, en el estado de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Localización del epicentro del sismo

El epicentro se localizó 19 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, a las 00:42 horas del 16 de enero de 2026. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros, con coordenadas de latitud 16.72 y longitud -99.55.

Sin reportes de afectaciones, CDMX activa protocolo tras sismo

Hasta el momento no se han registrado daños materiales ni víctimas, aunque el sismo generó muy poca percepción en algunas alcaldías de la Ciudad de México.

En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que se aplicaron los protocolos de revisión tras percibirse el movimiento telúrico en algunas zonas de la capital. Brugada compartió el aviso a través de su cuenta oficial en X.

Sismo se percibe en otros estados del país

Además de Guerrero, el sismo también fue percibido en Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla y otros estados del centro y sur del país, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas lesionadas, pero autoridades mantienen protocolos de monitoreo activo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: