Hacienda reporta crecimiento trimestral del 1.6%; no tiene información sobre petróleo a Cuba

México creció 1.6% en el último trimestre de 2025. Foto: Gettyimages

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó a través de un comunicado que la economía mexicana creció 1.6% anual durante el cuarto trimestre de 2025, impulsada por el desempeño de la demanda interna y las exportaciones, en un contexto internacional adverso.

Durante una conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, señaló que el crecimiento total de la economía en 2025 fue de 0.7%, a pesar de enfrentar uno de los entornos externos más complejos desde la pandemia.

“La economía entra a 2026 con buen paso”: Hacienda

Edgar Amador destacó que el ritmo de crecimiento registrado al cierre de 2025 permite que el país inicie 2026 con una base sólida.

“… El ritmo de crecimiento del último trimestre implica que la economía trae un buen momento, tuvimos un incremento de 1.6% en el trimestre cuarto del año pasado, lo cual significa que la economía entra al 2026 con un buen paso”.

Deuda manejable y disciplina fiscal, destaca SHCP

El titular de Hacienda subrayó que México llega a 2026 con disciplina fiscal y una deuda pública en condiciones manejables, lo que permite estabilidad frente a la volatilidad global.

“… México llega 2026 con bases sólidas, disciplina fiscal, deuda manejable y una economía que se adapta y que compite”.

Déficit público se redujo 1.5 puntos del PIB en 2025

Durante su exposición, Edgar Amador informó que el déficit público se redujo en 1.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, en comparación con 2024, una disminución que calificó como histórica.

“… Es una reducción de 1.5 puntos porcentuales del PIB, es una reducción en el déficit fiscal que no se ha visto en México en décadas”.

Hacienda, sin información sobre venta de petróleo a Cuba

Al ser cuestionado sobre una posible venta de petróleo mexicano a Cuba, el secretario de Hacienda señaló que la SHCP no cuenta con detalles sobre esos contratos, y aclaró que dicha información correspondería a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“… No tenemos detalle adicional sobre los contratos de Petróleos Mexicanos con la diversa cartera de clientes, así que no podríamos abundar en información respecto de las condiciones comerciales que nos preguntan”.

Reducción en la deuda de Pemex

Sobre la deuda presupuestaria de Pemex, Edgar Amador informó que durante 2025 se registró una reducción de 10 mil millones de dólares, acumulando una disminución total de 23 mil millones de dólares respecto al nivel alcanzado en diciembre de 2018.

