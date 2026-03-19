Elecciones 2027 en México; cuándo son y qué cargos se votan

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También se realizarán las elecciones judiciales. Foto: Cuartoscuro.

El domingo 6 de junio del 2027 se realizarán las elecciones para 17 gubernaturas, ayuntamientos, diputaciones locales y federales en México.

Además, el mismo año se realizarán las elecciones judiciales, toda vez que existe la posibilidad de celebrar también la Revocación de Mandato.

¿Qué cargos se renovarán?

La Constitución mexicana y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establecen la renovación de los siguientes cargos en las elecciones concurrentes:

17 gubernaturas

500 diputaciones federales de mayoría relativa y representación proporcional

Diputaciones locales de los 32 congresos de cada entidad

2 mil 478 ayuntamientos o alcaldías de todo el país

Estados donde habrá elecciones de gobernador

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

Fechas y etapas de las elecciones del 2027

Las elecciones se realizarán el domingo 6 de junio del 2027, debido a que las jornadas electorales en México deben llevarse a cabo el primer domingo de junio del año de la elección, según la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En cambio, aún no hay fechas para las etapas de ese proceso electoral. El INE suele publicar el calendario meses antes del inicio formal.

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece las siguientes etapas en cada proceso electoral:

Preparación de la elección: organización, padrón, casillas. Precampañas: procesos internos de partidos para elegir candidatos Campañas electorales: periodo de promoción del voto Veda electoral: inicia tres días antes de la jornada electoral Día de la elección

Elección judicial del 2027

De igual manera, se celebrarán las elecciones judiciales de forma simultánea durante el 2027. Están enfocadas a la renovación de los siguientes cargos:

Magistraturas

Juzgados de distrito

El INE es la instancia encargada de dicho proceso. Hasta este 19 de marzo, no se han aprobado las reglas y procedimientos de esta elección.

Sin embargo, el INE debe tener listos los lineamientos y el calendario a más tardar la primera semana de junio. La Constitución establece que las leyes electorales deben expedirse al menos 90 días antes del inicio de su proceso.

Cuando esto ocurra, el Senado debe emitir la convocatoria de la elección en septiembre de este 2026.

Revocación de Mandato

A su vez, la Revocación de Mandato podrá realizarse durante este 2027 y 2028, conforme a la reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Revocación de Mandato es el proceso de consulta ciudadana donde la gente decide si la persona titular de la presidencia debe continuar o no con su cargo.

Hasta el momento, dicho ejercicio se aplicaba bajo petición ciudadana a la mitad del sexenio del mandatario en turno.

Sin embargo, el “Plan B” de la reforma electoral plantea que pueda solicitarse durante el tercer o cuarto año de gobierno.

En consecuencia, la Revocación de Mandato podría realizarse el primer domingo de junio del 2027 o 2028, dependiendo del año que se solicite. El INE se encargará de aplicar la consulta.

Esto entrará en vigor en cuanto el Congreso de la Unión apruebe el “Plan B”. PT y el Verde, los partidos aliados de Morena, adelantaron su voto a favor.

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