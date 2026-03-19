Unesco alerta rezago en educación básica en México; lectura, el mayor problema

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La educación básica es deficiente, dice Unesco. Getty

La Unesco señala que México no ha registrado avances en la educación básica en lectura y lo ubica sin progreso en comprensión lectora en primaria, además de mantener rezagos en conectividad escolar, de acuerdo con su más reciente informe.

El reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura indica que el país se mantiene en la categoría de “sin progreso” dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que busca garantizar una educación inclusiva y de calidad, al menos así fue en 2025, un nuevo informe saldrá el 25 de marzo próximo.

El documento advierte que México no ha logrado mejorar de forma sostenida las habilidades lectoras entre estudiantes de primaria. A esto se suma que persisten limitaciones en infraestructura tecnológica dentro de las escuelas.

Caen niveles de lectura en primaria en México

El informe detalla que el porcentaje de estudiantes de segundo y tercer grado con competencia mínima en lectura pasó de 67% a 63%.

En el caso de quienes concluyen la primaria, el indicador bajó de 43% a 42%. Esto significa que menos de la mitad de los alumnos termina este nivel con habilidades básicas de comprensión lectora.

Especialistas en educación señalan que estos resultados reflejan un estancamiento en el aprendizaje, particularmente en lectura.

Siete de cada 10 escuelas en México no tienen internet

La Unesco también identifica rezagos en conectividad escolar. Las cifras indican que:

Siete de cada 10 escuelas carecen de internet o computadoras

La falta de acceso limita el uso de herramientas digitales

No se observan avances significativos en este rubro

El organismo advierte que estas condiciones impactan en el desarrollo de habilidades académicas.

México participa en metas del ODS 4 sin avances sostenidos

El informe señala que 164 países participaron en la definición de metas nacionales para cumplir con el ODS 4.

Este proceso busca que cada nación establezca objetivos propios y fortalezca la rendición de cuentas en sus sistemas educativos.

En el caso de México, el documento indica avances limitados en la certificación de docentes en nivel preprimaria.

Aumenta número de estudiantes fuera de la escuela

Los datos también muestran retrocesos en permanencia escolar:

En secundaria baja, la tasa de adolescentes fuera de la escuela subió de 6% a 8%

En secundaria alta, el porcentaje aumentó de 25% a 26%

El informe clasifica estos resultados como “sin progreso”, lo que refleja dificultades para mantener a los estudiantes dentro del sistema educativo.

Evaluaciones coinciden con rezago en comprensión lectora

Especialistas indican que estos resultados coinciden con otras mediciones.

En PISA 2022, México no registró mejoras en lectura respecto a una década atrás. Además, cerca de la mitad de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora.

A nivel nacional, la evaluación diagnóstica 2024–2025 muestra que:

20.6% de estudiantes de sexto de primaria requieren apoyo en lenguaje

Estos datos confirman que una proporción relevante de alumnos concluye la primaria sin las habilidades esperadas.

Expertos advierten problemas estructurales en educación

De acuerdo con especialistas, como Marco Fernández en el noticiario A las nueve en Uno, los resultados reflejan problemas estructurales en el sistema educativo.

Entre los factores identificados se encuentran:

Falta de mejora sostenida en aprendizajes

Limitaciones en políticas de permanencia escolar

Cambios en mecanismos de evaluación

También señala que la lectura es una habilidad base para el desarrollo académico en otras áreas como la inclusividad y la equidad.

Acceso a la educación muestra retrocesos

El informe advierte que el acceso a la educación presenta retrocesos en primaria y secundaria.

Esto se traduce en un aumento de niñas, niños y jóvenes fuera de la escuela, lo que impacta tanto en la cobertura como en los niveles de aprendizaje.

Finalmente, organizaciones civiles señalan que estos datos deben considerarse en el diseño de políticas públicas en materia educativa.

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