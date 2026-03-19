Arriban más turistas internacionales a México, pero gastan menos

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Turismo en México. Foto: Cuartoscuro.

México inició 2026 con un aumento en la llegada de viajeros y turistas internacionales respecto al mismo periodo de 2025; sin embargo, el gasto promedio por visitante registró una disminución, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Asciende llegada de turistas internacionales a México, pero su gasto se ve reducido

En enero de 2026, el crecimiento en el turismo en México se reflejó en el aumento de visitantes y turistas internacionales, es decir, tanto a viajeros que permanecen al menos una noche en el país como a excursionistas que no pernoctan.

En el primer mes del año, ingresaron al país 8 millones 838 mil 914 visitantes internacionales, cifra superior a los 8 millones 32 mil 116 reportados en enero de 2025, lo que representó un aumento anual de 10%.

De dicha cifra, se contabilizaron 4 millones 287 mil 586 turistas internacionales, cifra mayor a los 3 millones 947 mil 959 registrados en el mismo mes de 2025, lo que implicó un crecimiento de 8.6% anual. Mientras que 4 millones 551 mil 328 lo hicieron como excursionistas internacionales.

En contraste, el gasto de turistas presentó una reducción en términos anuales.

El gasto promedio por visitante internacional se ubicó en 393.4 dólares en enero de 2026, cifra inferior a los 416.2 dólares registrados en enero de 2025, lo que significó una caída de 5.5%.

En el caso de los turistas internacionales, el gasto medio fue de 747.1 dólares, mientras que en 2025 fue mayor. Por su parte, los excursionistas reportaron un gasto promedio de 60.2 dólares, también por debajo del nivel del año previo.

Gasto total asciende

En términos de divisas, los ingresos por visitantes internacionales alcanzaron 3 mil 477 millones de dólares en enero de 2026, lo que representó un incremento de 3.9% respecto a los 3 mil 347 millones de dólares de enero de 2025, crecimiento menor al observado en el número de visitantes.

Inegi reporta menor gasto pese a más turistas

El reporte del Inegi indica que, aunque el turismo en México mostró un aumento en la llegada de turistas internacionales, el gasto de turistas no mantuvo el mismo ritmo.

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